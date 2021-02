Neuruppin

In Ostprignitz-Ruppin sind vier weitere Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das meldete der Landkreis Ostprignitz-Ruppin am Dienstag. Mit Hinweis auf den Datenschutz gibt der Landkreis keine weiteren Informationen mehr zu den Gestorbenen heraus. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Corona-Pandemie in Ostprignitz-Ruppin gestorben sind, hat sich auf 123 erhöht.

Seniorenwohnpark Neuruppin betroffen

Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Dienstag zehn neue Infektionen. Von den neuen Fällen ist erneut der Seniorenwohnpark Neuruppin betroffen sowie eine Betreuungseinrichtung.

Bei einem routinemäßigen Abgleich ist festgestellt worden, dass zwei Fälle aus der Vergangenheit fälschlicherweise dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin zugeordnet worden sind. Diese Fälle sind nun aus der Statistik entfernt worden. Die Fälle betreffen die Bereiche Lindow und Neustadt, informierte die Kreisverwaltung.

17 Patienten auf einer Intensivstation

45 Personen werden demnach aktuell in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt – 17 davon auf einer Intensivstation. Neun Patienten müssen beatmet werden.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Derzeit gibt es 448 aktive Corona-Fälle im Landkreis, die meisten weiterhin in Neuruppin (206), gefolgt von Wittstock (78) und der Gemeinde Fehrbellin (35).

Im Amt Lindow, in der Stadt Kyritz und im Amt Temnitz sind jeweils 20 Infektionen bekannt, in der Gemeinde Wusterhausen und in Rheinsberg jeweils 19, in der Gemeinde Heiligengrabe 17 sowie im Amt Neustadt 14.

Der Inzidenzwert liegt weiterhin über 100

Der sogenannte 7-Tage-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag laut dem Landesgesundheitsamt am Dienstag bei 104,2. In diesem Wert sind aber noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die das Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag gemeldet hat. Das geschieht meist in der Veröffentlichung am Folgetag.

Das Neuruppiner Gesundheitsamt gab am Dienstagnachmittag den Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin mit 110,3 an.

