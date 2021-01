Neuruppin

Das Corona-Virus kennt keine Pause: Das Gesundheitsamt Neuruppin meldete am ersten Tag des neuen Jahres 16 neue Fälle, wobei die Hälfte in Neuruppin registriert wurde, sagte Manuel Krane vom Landkreis auf Nachfrage.

Die anderen Infektionen verteilen sich demnach auf Fehrbellin (drei Fälle), Neustadt (zwei) und je eine neue Infektion in Kyritz, Rheinsberg und Wusterhausen.

Anzeige

Kliniken weiterhin betroffen

Betroffen von den neuen Corona-Fällen sind erneut die Ruppiner Kliniken sowie eine Betreuungseinrichtung. Weitere Informationen, etwa wie viele Patienten und wie viele Mitarbeiter sich in dem Krankenhaus infiziert haben und in welcher Region sich die betroffene Betreuungseinrichtung befindet, gab es vom Landkreis nicht.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Spärlich waren die Informationen auch zum Jahresende. Dabei hatte das Gesundheitsamt am 31. Dezember mit 101 Corona-Fällen einen neuen Höchststand für Ostprignitz-Ruppin gemeldet. Zum Vergleich: Der bisherige Höchstwert an Neu-Infektionen an einem Tag lag im Landkreis bei 69.

Detaillierte Informationen erst am Sonntag

Gleichwohl hieß es auch am Donnerstag vom Landkreis lediglich, dass durch die 101 neuen Corona-Fälle ein Pflegedienst sowie die Ruppiner Kliniken betroffen seien. Mehr Informationen gab es nicht – auch nicht dazu, wie viele Corona-Patienten derzeit im Krankenhaus behandelt und wie viele beatmet werden. Mit derartigen Informationen ist vermutlich erst am Sonntag, 3. Januar, zu rechnen. Dann sollen Details zusammengefasst und bekannt gegeben werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut der Corona-Internetseite des Kreises gibt es derzeit 740 aktive Fälle in Ostprignitz-Ruppin, davon entfallen 318 auf Neuruppin, 69 auf Rheinsberg, 67 auf Fehrbellin, 66 auf Lindow und 65 auf Wittstock.

Inzidenzwert liegt bei 231,6

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin liegt laut Land bei 231,6. Allerdings sind in diesem Wert weder die 101 Corona-Fälle berücksichtigt, die das Neuruppiner Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet hat, noch die 16 neuen Infektionen, die am Freitag bekannt wurden.

Testcenter soll demnächst starten

Unterdessen bereiten die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) und das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) den Start des neuen Testcenters an der Straße des Friedens in Neuruppin weiter vor. Ab Donnerstag, 7. Januar, können Hausärzte ihre Patienten dorthin schicken, um sie auf Coronaviren testen zu lassen. Die Hausarztpraxen sollen dadurch entlastet werden, heißt es von der KVBB.

Das Testzentrum soll montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet sein. An diesen Tagen werden jeweils von 8 bis 9.30 Uhr Patienten ohne Symptome getestet. Von 10 bis 12 Uhr sind Patienten mit Symptomen an der Reihe. Getestet wird aber nur, wer von seinem Hausarzt dorthin überwiesen wurde.

Von MAZonline