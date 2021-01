Neuruppin

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist am Wochenende ein weiterer Mensch, der am Corona-Virus erkrankt war, gestorben. Damit hat sich die Todeszahl auf zehn erhöht. Die gestorbene Person sei aus Neuruppin, sagte Manuel Krane, der Sprecher des Landkreises.

Laut den Zahlen des Neuruppiner Gesundheitsamtes ist das Infektionsgeschehen im Kreis Ostprignitz-Ruppin derzeit diffus. So wurden am Sonnabend 32 und am Sonntag 24 neue Corona-Fälle registriert. Wegen Silvester und Neujahr sei aber weniger als sonst getestet worden, heißt es.

Kliniken in Neuruppin und Kyritz erneut betroffen

Klar ist, dass es sowohl in den Ruppiner Kliniken als auch im KMG-Klinikum in Kyritz neue Corona-Fälle gibt. Während in Kyritz Krankenhauspersonal an dem Virus erkrankt ist, sind in den Ruppiner Kliniken sowohl Patienten als auch Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Um wie viele Fälle es sich in den beiden Krankenhäusern handelt, das blieb jedoch offen.

Die Landkreisverwaltung teilt lediglich mit, dass auch Bewohner und Personal einer Betreuungseinrichtung sowie ein Pflegedienst sich mit dem Virus infiziert haben. Laut Gesundheitsamt werden derzeit 96 Patienten in einem Krankenhaus behandelt, davon 29 intensivmedizinisch. Zwölf Menschen werden beatmet.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Laut der Corona-Internetseite des Landkreises gibt es damit derzeit 787 aktive Fälle. 335 entfallen dabei auf die Kreisstadt Neuruppin, 77 auf die Gemeinde Fehrbellin, 74 auf die Stadt Rheinsberg, 71 auf Wittstock sowie 68 auf das Amt Lindow.

Auch die anderen Regionen im Landkreis bleiben von dem Virus nicht verschont. In der Gemeinde Wusterhausen sind aktuell 45 Fälle bekannt, im Amt Neustadt (Dosse) sind es 40 und in Kyritz 39 Fälle. Hinzu kommen 24 bekannte Infektionen im Amt Temnitz und 14 in der Gemeinde Heiligengrabe.

Inzidenzwert liegt nun bei 227,6

Der sogenannte Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Ostprignitz-Ruppin lag am Sonntag laut den Angaben des Landes bei 227,6. Unklar ist aber, ob in diesem Wert auch schon die aktuellen Corona-Fälle vom Sonnabend, 32 neue Infektionen, und vom Sonntag, 24 neue Fälle, sowie die vom 31. Dezember berücksichtigt wurden. Am letzten Tag des Jahres waren in Ostprignitz-Ruppin 101 neue Fälle registriert worden. Das war der bisherige Höchststand im Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

