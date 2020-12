Neuruppin

Es kommt immer schlimmer: Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag nicht nur 41 neue Corona-Fälle im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gemeldet, sondern auch einen zweiten Todesfall.

Es handelt sich demnach um einen älteren Mann aus dem Raum Rheinsberg, der stationär in einer Klinik außerhalb des Landkreises behandelt wurde.

Von den neuen Infektionen sind drei Schulen betroffen: das Gymnasium in Kyritz (dort müssen Schüler der Jahrgangsstufe 11 in Quarantäne), sowie die Diercke-Schule in Kyritz. Dort müssen Neuntklässler vorerst zu Hause bleiben.

Darüber hinaus gibt es Infektionen am Oberstufenzentrum in Neuruppin, bei der Kita Regenbogen in Wusterhausen sowie bei der medizinischen Bildungsakademie in Neuruppin. Dort sind zwei Klassen im Bereich der Physiotherapie-Ausbildung betroffen, informierte der Sprecher des Landkreises, Alexander von Uleniecki.

Sieben-Tages-Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin steigt auf 126,4

Aktuell gibt es 233 aktive Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis 731 Infektionen mit dem Virus registriert. 496 Personen gelten inzwischen als genesen, 16 Menschen werden derzeit in einem Krankenhaus behandelt, vier davon auf einer Intensivstation. Eine Patient muss beatmet werden.

Der sogenannte Sieben-Tages-Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin beträgt laut Land 126,4. In diesem Wert sind aber noch nicht die am Donnerstag neu gemeldeten Corona-Fälle berücksichtigt. Das passiert zumeist erst mit einer Verzögerung von einem Tag. Der Inzidenzwert dürfte also inzwischen weiter deutlich gestiegen sein.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Indes ist das Potsdamer Gesundheitsministerium Befürchtungen entgegengetreten, dass die Bundeswehrsoldaten, die derzeit den Gesundheitsämtern in der Mark beim Ermitteln der Kontaktpersonen von Corona-Infizierten helfen, bald wieder abgezogen werden. Richtig sei zwar, dass die Hilfefrist am 15. Januar endet, sagte der Ministeriumssprecher Gabriel Hesse.

Doch könne Brandenburg einen neuen Antrag stellen, wenn es weiteren Hilfebedarf geben. Im Kreis Ostprignitz-Ruppin helfen derzeit zehn Bundeswehrsoldaten dem Gesundheitsamt.

Von Andreas Vogel