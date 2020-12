Neuruppin

Die zweite Corona-Welle hat Ostprignitz-Ruppin fest im Griff: Das Gesundheitsamt Neuruppin meldete gestern 27 neue Fälle, wobei in Neuruppin zwei Schulen sowie in Kyritz das Gymnasium und in Alt Ruppin die Kita Spatzennest betroffen sind. Hinzu kommt, dass immer mehr Infizierte in Kliniken behandelt werden müssen. Aktuell sind es 21 Menschen. Sechs von ihnen liegen auf einer Intensivstation, drei müssen beatmet werden.

Bei den Schulen sind in Neuruppin die Pestalozzi- und die Rosa-Luxemburg-Schule betroffen. Zudem mussten drei Klassen der Medizinischen Bildungsakademie Neuruppin in Quarantäne geschickt werden.

Neue Fälle am Kyritzer Gymnasium

Am Kyritzer Gymnasium gibt es weitere Fälle bei den Elftklässlern. Neuinfektionen wurden zudem aus einer Einrichtung der Stephanus-Stiftung in Wittstock gemeldet.

Angesichts dieser Entwicklung appellieren der Landrat sowie die Amtsdirektoren und Bürgermeister in einer gemeinsamen Erklärung an die Eigenverantwortung und die Vernunft der Einwohner. „Wir haben bei uns den Platz und die Möglichkeiten, unsere Freiheit zu bewahren und ein weiteres Ansteigen der Infektionen abzuschwächen“, heißt es darin.

Appell, freiwillig auf Böller zu verzichten

Zugleich wird angekündigt, dass es zu Silvester kein Böllerverbot im Landkreis geben wird. Jedoch sollen verstärkt Plätze kontrolliert werden, an denen traditionell viele Raketen in die Luft gehen.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Ostprignitz-Ruppin 758 Corona-Fälle registriert. 504 Personen gelten inzwischen als genesen. Als „aktiv“ und damit ansteckend gelten aktuell 252 Fälle.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Die Ruppiner Kliniken haben inzwischen auch Corona-Patienten aus den Krankenhäusern in Treuenbrietzen ( Potsdam-Mittelmark) und Perleberg ( Prignitz) aufgenommen. Zudem wurde das Haus M vollständig zur Behandlung von Covid-Patienten eingerichtet. Damit stehen dort nun mehr als 60 Betten für Infizierte bereit.

„Die Belastung für die Ärzte, Schwestern und Pfleger nimmt deutlich zu“, sagte die Klinik-Sprecherin Verena Clasen. Problematisch sei, dass es wegen der Überlastung der Labore immer länger dauere, bis die Ergebnisse von Corona-Tests vorliegen.

Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt bei 116,32

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin liegt laut Land bei 116,32. Allerdings sind dabei noch nicht die am Freitag gemeldeten Infektionen berücksichtigt.

Von Andreas Vogel