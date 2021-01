Neuruppin

Am Freitag meldete das Neuruppiner Gesundheitsamt 99 neue Infektionen sowie drei weitere Todesfälle. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine Frau und einen Mann aus dem Raum Rheinsberg (Ende und Anfang 70) sowie einen Mann Ende 40 aus Wittstock. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Landkreis hat sich damit auf 44 erhöht, teilte die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin mit.

Fünf Patienten müssen beatmet werden

105 Patienten werden derzeit in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt. Diese Zahl ist im Vergleich zum Vortag leicht rückläufig. Da waren es noch 116. Auf einer Intensivstation liegen 21 Patienten, fünf von ihnen müssen derzeit beatmet werden.

Mehrere Rettungssanitäter sind erkrankt

Bei den Neuinfektionen in Einrichtungen sind Bewohner und Personal eines Wohnheims in Neuruppin betroffen, außerdem mehrere Rettungssanitäter einer Neuruppiner Gesundheitseinrichtung.

Darüber hinaus liegen positive Testergebnisse bei jeweils einer erziehenden Person in Kita-Einrichtungen vor. Betroffen sind die Kita „Klempower Seesterne“ in Wusterhausen, wo in Folge des Testergebnisses der betreffenden Person für acht Kinder und mehrere Beschäftigte nunmehr Quarantänemaßnahme gelten.

Kontaktermittlungen laufen noch

Gleiches gilt für zwölf Kinder und mehrere Mitarbeitende in der Kita „Gänseblümchen“ in Neuruppin. Ebenfalls in Quarantäne befinden sich 15 Kinder und mehrere Beschäftigte der Kita „Wiesenzwerge“ in Wildberg. Die Kontaktermittlungen durch Mitarbeitende des Gesundheitsamtes sind noch nicht abgeschlossen.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Der Inzidenzwert stieg von 403,6 auf 416,8. Allerdings sind in diesem Wert noch nicht die 99 Infektionen enthalten, die am frühen Nachmittag gemeldet wurden. Diese Daten fließen beim Land meist erst in die Berechnungen ein, die am nächsten Morgen veröffentlicht werden.

Mit den am Freitag gemeldeten Neuinfektionen ist die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Landkreis Ostprignitz-Ruppin auf 2.299 gestiegen. Davon sind laut Kreisverwaltung 936 aktive Fälle.

