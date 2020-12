Neuruppin

Das ist heftig: Den zweiten Tag hintereinander meldet das Gesundheitsamt Neuruppin mehr als 50 neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin. Demnach wurden am Mittwoch 53 neue Infektionen registriert, wobei zwei Kitas und mehrere Betreuungsdienste betroffen sind.

Kita in Radensleben geschlossen

Die Kita in Radensleben wurde deshalb von der Kirchengemeinde Protzen, Wustrau, Radensleben am Dienstagabend geschlossen. Ob das auch für die Neuruppiner Kita „Gänseblümchen“ gilt, die gut 230 Mädchen und Jungen betreuen kann, das blieb am Mittwoch offen. „Es entscheiden stets die Träger der Kita, ob eine Einrichtung geschlossen wird“, sagte Manuel Krane vom Landkreis.

Mehrere Infektionen betreffen erneut einen Betreuungsdienst. Dabei haben sich sowohl Bewohner als auch Personal mit dem Corona-Virus infiziert. Um wie viele Corona-Fälle es sich dabei handelt und wo sich der Betreuungsdienst befindet, das verrät der Landkreis nicht.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Aktuell haben sich damit seit Ausbruch der Pandemie 906 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. 551 Personen gelten inzwischen als genesen, zwei Personen, eine Frau und ein Mann, sind an oder mit dem Virus gestorben.

36 Menschen werden im Krankenhaus behandelt

Die Zahl der aktiven Fälle ist auf 353 gestiegen. 36 Personen werden derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt, davon neun intensivmedizinisch. Fünf Personen werden beatmet.

Der so genannte 7-Tage-Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin beträgt inzwischen 168,92. Allerdings sind in diesem Wert noch nicht die aktuellen Corona-Fälle vom Mittwoch berücksichtigt. Diese Fälle werden vom Land zumeist erst einen Tag später in den Inzidenzwert eingepflegt.

Von Andreas Vogel