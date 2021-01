Neuruppin

Ostprignitz-Ruppin hat seit mehreren Tagen den höchsten Inzidenzwert im Land Brandenburg. Daran wird sich vermutlich so schnell auch nichts ändern: Allein am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 84 neue Infektionen sowie einen weiteren Todesfall.

Dabei handelt es sich um eine Frau Anfang 90, die im Raum Wittstock lebte. Die Zahl der tödlichen Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist damit auf 53 gestiegen. Laut Kreisverwaltung kletterte der Inzidenzwert von 427,9 am Montag nun auf 450,1.

Anzeige

Die Daten weichen allerdings deutlich von den Werten ab, die das Landesgesundheitsamt veröffentlicht. Demnach liegt der Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin aktuell bei 382,4.

Kitas in Breddin , Wildberg und Zaatzke betroffen

Die neuen Infektionen betreffen nicht allein Senioreneinrichtungen, sondern auch mehrere Kindertagesstätten. So wurden in der Wildberger Kita „Wiesenzwerge“ drei von 15 bereits in Quarantäne befindlichen Kindern positiv auf das Coronavirus getestet.

Zudem wurde in der Kita „Zwergenland“ in Breddin eine mitarbeitende Person infiziert, weshalb 25 Kinder und sechs Erzieher in häusliche Isolation geschickt wurden. In der Kita „Gänseblümchen“ in Zaatzke ist ein Kind infiziert, in der Folge mussten 32 Kinder und zwölf Beschäftigte in Quarantäne.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

96 Menschen werden derzeit wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der drei Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt. 27 Patienten befinden sich auf einer Intensivstation – elf müssen sogar beatmet werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist auf 998 gestiegen. Die meisten Infektionen werden weiterhin in Neuruppin (470) registriert, gefolgt von Wittstock (196), der Gemeinde Fehrbellin (74) und der Stadt Rheinsberg (60). In der Gemeinde Wusterhausen sind aktuell 45 Corona-Fälle bekannt, im Amt Lindow 41 und in Kyritz 37. Im Amt Temnitz gibt es demnach 28 Infektionen, in der Gemeinde Heiligengrabe 27 und im Amt Neustadt 20.

Lesen Sie auch zum Thema:

Von Andreas Vogel