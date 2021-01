Neuruppin

Ostprignitz-Ruppin hat seit mehreren Tagen den höchsten Inzidenzwert im Land Brandenburg. Daran wird sich vermutlich so schnell auch nichts ändern: Trotz des Lockdowns sinken die Zahlen nicht: Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Mittwoch 98 neue Corona-Infektionen sowie drei weitere Tote im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gemeldet. Demnach sind in Neuruppin eine Frau (Mitte 60) sowie ein Mann (Anfang 80) und in der Gemeinde Fehrbellin ein Mann (Ende 80) an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

82 Menschen, die an einer Covid-19-Erkrankung leiden, werden aktuell in den Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, das sind 14 weniger als am Dienstag. 26 liegen derzeit auf Intensivstationen, aktuell müssen zwölf Patienten beatmet werden.

Neuruppiner Oberstufenzentrum betroffen

Bei den Neu-Infektionen sind wieder zwei Schulen sowie mehrere Kitas betroffen: Nach einem positiven Test unter Schülern der Jahrgangsstufe 13 am Oberstufenzentrum (OSZ) befinden sich mehr als 40 Schüler sowie eine Lehrkraft in Quarantäne.

Auch am Neuruppiner Schinkelgymnasium gibt es einen Corona-Fall. Dort ist ein Zehntklässler erkrankt. Mehrere Kontaktpersonen müssen in häusliche Isolation. Da die Ermittlungen des Gesundheitsamtes noch nicht abgeschlossen sind, konnte der Landkreis noch nicht sagen, wie viele Personen in Quarantäne müssen.

Bei der Kita in Wildberg wurde eine mitarbeitende Person positiv auf das Virus getestet, deshalb gilt für zehn Kinder vorerst häusliche Isolation. Auch in der Kita in Lögow gibt es einen Corona-Fall, weshalb 26 Kinder und zehn Beschäftigte in Quarantäne geschickt wurden. Darüber hinaus sind mehrere Bewohner einer Betreuungseinrichtung in der Gemeinde Fehrbellin an dem Corona-Virus erkrankt.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Laut den Daten des Landesgesundheitsamtes liegt der Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin bei 386,4 und ist damit weiterhin der höchste in Brandenburg. In Spree-Neiße beträgt der Wert laut Land aktuell 373,7, in Potsdam-Mittelmark 362,9 und in der Prignitz 290,2.

Inzidenzwert steigt und steigt

Allerdings ist unklar, wie valide die Daten des Landes sind. Nach Berechnungen des Neuruppiner Gesundheitsamtes liegt der Inzidenzwert im Kreis Ostprignitz-Ruppin nämlich weiterhin deutlich höher. Er ist demnach von 450,1 auf 477,4 gestiegen. Das bedeutet erst recht den höchsten Corona-Inzidenzwert in der Mark.

Laut dem Gesundheitsamt gibt es erstmals mehr als 1000 aktive Corona-Fälle an einem Tag in Ostprignitz-Ruppin, nämlich 1033. Am Dienstag war die Region mit 998 aktiven Corona-Fällen noch knapp unter der Marke von 1000 geblieben.

Die meisten Infektionen gibt es weiterhin in Neuruppin (499), gefolgt von Wittstock (194), der Gemeinde Fehrbellin (76) und Rheinsberg (61). In der Gemeinde Wusterhausen sind 47 Corona-Fälle bekannt, im Amt Lindow 37 und im Amt Temnitz sowie in Kyritz jeweils 36. In der Gemeinde Heiligengrabe gibt es demnach 27 Infektionen und im Amt Neustadt (Dosse) 20.

Senioren-Wohnpark sucht freiwillige Helfer

Der Senioren-Wohnpark in Neuruppin sucht indes nach Corona-Fällen freiwillige Helfer für die Betreuung der Bewohner. Dort waren bei einer Routine-Kontrolle Anfang Januar sieben Bewohner und sechs Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Bei Inzidenzwerten im Landkreis von über 400 sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, „bis uns die Welle trifft“, sagte Katharina Haben, Gebietsleiterin des Trägers Emvia Living. Inzwischen wurde mit den Corona-Impfungen im Heim begonnen.

Drei betagte Bewohner mit zum Teil schweren Vorerkrankungen sind aber bereits an den Folgen des Virus gestorben.

