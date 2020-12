Neuruppin

Das Gesundheitsamt in Neuruppin meldete am Wochenende 59 neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin, davon betreffen erneut mehrere die Ruppiner Kliniken. Annähernd in allen Gemeinden gibt es neue Infizierte, teilte die Kreisverwaltung am Sonntagabend mit.

Auch Kitas und eine Schule in Wittstock betroffen

Betroffen sind unter anderem Erzieherinnen der Kita „Märchenland“ in Rheinsberg sowie einer Kita in Neuruppin und in Fehrbellin. Aufgrund der Größe erfolge bei letztgenannten Einrichtungen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Nennung, die Träger werden aber informiert, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Des Weiteren wurde eine Person in der Waldring-Grundschule in Wittstock positiv auf Covid-19 getestet. Dort läuft momentan noch die Kontaktermittlung.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Eine Person, die in einem anderen Landkreis wohnhaft ist, ist während eines stationären Aufenthalts gestorben.

Die Zahl der in Ostprignitz-Ruppin mit dem Coronavirus infizierten Personen beträgt seit Ausbruch der Pandemie 1044. Davon sind 627 genesen, zwei Personen sind gestorben. Die Zahl der aktiven Fälle beträgt 415. Derzeit werden 46 Personen stationär behandelt, davon zwölf intensivmedizinisch. Vier Personen davon werden beatmet.

Inzidenzwert im Landkreis bei 205,34

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin liegt laut Berechnungen des Landes bei 205,34.

Die Ruppiner Kliniken haben Ende vergangener Woche wegen der steigenden Corona-Fälle, die im Neuruppiner Krankenhaus behandelt werden, auf den Notfallbetrieb umgestellt. Deshalb sind alle planbaren und nicht dringend medizinisch notwendigen Operationen ausgesetzt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden.

Um wie viele Eingriffe es sich dabei handelt, das blieb am Freitag offen. Kliniksprecherin Verena Clasen erklärte aber, dass vorübergehend das Schlaflabor der Klinik für Pneumologie geschlossen werde.

Zutrittsverbot fürs Krankenhausgelände

Wegen der prekären Lage haben die Ruppiner Kliniken das generelle Besuchsverbot durch ein Zutrittsverbot, das für das gesamte Krankenhausgelände gilt, verschärft. Zudem werden künftig alle Mitarbeiter außerhalb der Gebäude FFP2-Masken tragen.

Freiwillige Helfer gesucht

Darüber hinaus hat das Neuruppiner Krankenhaus über seine sozialen Kanäle im Internet und auf seiner Webseite einen Aufruf nach freiwilligen Helfern gestartet – „für den Fall, dass unsere Kräfte bei der Bewältigung der Pandemie nicht ausreichen“, so Kliniksprecherin Verena Clasen. Gesucht werden Freiwillige, die Erfahrung bei der Arbeit auf einer Intensivstation (ITS) haben und sich so eine Hilfe unter Anleitung von qualifiziertem Fachpersonal vorstellen können.

Diese Helfer sollten sich möglichst schnell bei den Kliniken melden. Das Krankenhaus hat dafür auf seiner Homepage einen kurzen Fragezettel vorbereitet, bei dem nicht allein nach den medizinischen Vorkenntnissen gefragt wird, sondern auch nach dem aktuellen Impfstatus der Helfer.

Von Andreas Vogel