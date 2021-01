Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin meldete am Donnerstag 74 neue Infektionen und vier weitere Tote im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Bei den neuen Corona-Fällen sind eine Schule in Neuruppin sowie die Kitas in Wildberg und in Zaatzke betroffen. Der Inzidenzwert in OPR liegt laut Gesundheitsamt bei 486,5.