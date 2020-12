Neuruppin

Im Landkreis ist ein fünftes Todesopfer wegen der Corona-Pandemie zu beklagen. Dabei handelt es sich um einen Mann, der Anfang 60 ist und aus dem Raum Rheinsberg stammt, teilte Kreissprecher Alexander von Uleniecki mit.

Demnach hat das Gesundheitsamt Neuruppin allein am Dienstag 59 neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin gemeldet, wobei der Schwerpunkt erneut die Ruppiner Kliniken sind. Dort seien sowohl ein Teil des Personals als auch Patienten betroffen. Wie viele Patienten und Klinik-Mitarbeiter infiziert sind, das konnte der Sprecher jedoch nicht sagen.

Anzeige

Auch Kitas und eine Schule in Wittstock betroffen

Betroffen von Corona-Fällen sind darüber hinaus ein häuslicher Krankenpflegedienst in Neuruppin sowie eine Lindower Betreuungseinrichtung. In Lindow seien sowohl Personal als auch Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, hieß es.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist auf 464 gestiegen. Von den 1114 seit Ausbruch der Pandemie positiv getesteten Personen gelten inzwischen 645 als genesen. Das sind 18 mehr als am Montag.

66 am Coronavirus erkrankte Personen werden derzeit in Kliniken behandelt – 18 von ihnen liegen sogar auf einer Intensivstation. Vier Menschen müssen zudem beatmet werden.

Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) plädierte angesichts dieser Situation, unbedingt auf nicht notwendige Reisen und Besuche zu verzichten sowie bei Kontakten konsequent Abstand zu halten und eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.

Inzidenzwert im Landkreis auf über 250 gestiegen

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist nach Angaben des Landes Brandenburg auf 250,9 gestiegen. Allerdings sind dabei die Corona-Fälle, die das Neuruppiner Gesundheitsamt am Dienstag gemeldet hat, noch nicht berücksichtigt. Das passiert zumeist mit einer Verzögerung von einem Tag.

Die Fälle sind dabei im Landkreis sehr ungleich verteilt. Besonders hoch ist die Anzahl der Infizierten, auf die Bevölkerung umgerechnet, zurzeit im Amt Lindow. Dort sind derzeit umgerechnet fast zehn von 1000 Menschen infiziert. Deutlich niedriger, aber mit knapp sechs Fällen pro 1000 Einwohner immer noch hoch, sind die Zahlen in Fehrbellin und Wusterhausen. Es folgen Neustadt, Neuruppin und Rheinsberg.

In Kyritz, Wittstock und Heiligengrabe ist der Anteil der Corona-Fälle an der Bevölkerung nur rund halb so hoch. Die niedrigste Infektionsrate mit zwei Fällen pro 1000 Einwohner gilt nach den Zahlen der Kreisverwaltung derzeit im Amt Temnitz.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angesichts der steigenden Corona-Infektionen spitzt sich auch die Lage an den Ruppiner Kliniken in Neuruppin immer weiter zu. Das Krankenhaus schränkt den Betrieb immer mehr ein – auch, weil das Personal zunehmend knapper wird.

Allein am Wochenende sind drei Menschen im Alter zwischen 75 und 85 Jahren, die sich mit den Viren infiziert hatten, in dem Krankenhaus gestorben.

Zutrittsverbot fürs Krankenhausgelände

Die Lage in den Ruppiner Kliniken ist inzwischen so angespannt, dass das Krankenhaus komplett auf Notbetrieb umstellt. Sämtliche Operationen, die nicht zwingend nötig sind, werden mindestens bis Januar verschoben, möglicherweise länger.

„Dringende Tumoroperationen führen wir weiterhin durch, Notfälle werden versorgt“, versichert Verena Clasen. Das gilt ausdrücklich auch für Menschen in einer psychischen Krise. Die Notaufnahme in Neuruppin ist nach wie vor rund um die Uhr besetzt.

Wegen der prekären Lage haben die Ruppiner Kliniken das generelle Besuchsverbot durch ein Zutrittsverbot, das für das gesamte Krankenhausgelände gilt, verschärft. Zudem werden künftig alle Mitarbeiter außerhalb der Gebäude FFP2-Masken tragen.

Freiwillige Helfer gesucht

Darüber hinaus hat das Neuruppiner Krankenhaus über seine sozialen Kanäle im Internet und auf seiner Webseite einen Aufruf nach freiwilligen Helfern gestartet – „für den Fall, dass unsere Kräfte bei der Bewältigung der Pandemie nicht ausreichen“, so Kliniksprecherin Verena Clasen. Gesucht werden Freiwillige, die Erfahrung bei der Arbeit auf einer Intensivstation (ITS) haben und sich so eine Hilfe unter Anleitung von qualifiziertem Fachpersonal vorstellen können.

Diese Helfer sollten sich möglichst schnell bei den Kliniken melden. Das Krankenhaus hat dafür auf seiner Homepage einen kurzen Fragezettel vorbereitet, bei dem nicht allein nach den medizinischen Vorkenntnissen gefragt wird, sondern auch nach dem aktuellen Impfstatus der Helfer.

Von Andreas Vogel und Reyk Grunow