Das Virus kennt kein Weihnachten: Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Mittwoch zwei weitere Todesfälle sowie 69 neue Infektionen in Ostprignitz-Ruppin gemeldet. Demnach handelt es sich bei den zwei Gestorbenen um zwei Männer, die beide Mitte 70 sind, wobei einer aus der Neuruppiner und einer aus der Rheinsberger Region stammt.

Damit sind im Landkreis nun nachweislich sieben Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Klinikmitarbeiter und Patienten infiziert

Unklar ist, wie dramatisch die Lage in den Ruppiner Kliniken ist. Dort sind erneut Beschäftigte und Patienten mit dem Virus infiziert. Um wie viele Personen es sich dabei handelt, das konnte der Landkreis am Mittwoch nicht sagen. Es liefen derzeit umfangreiche Tests, hieß es lediglich. Das Krankenhaus selbst war am späten Nachmittag für keine Nachfrage mehr erreichbar.

Darüber hinaus wurden weitere Infektionen bei Mitarbeitern und Patienten eines Neuruppiner Pflegedienstes registriert. Auch hierbei blieb offen, wie viele Menschen betroffen sind.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Die Zahl der aktiven Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist auf 499 gestiegen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 1183 Menschen im Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert. 677 Personen gelten inzwischen als genesen.

Derzeit werden 50 Menschen in den Kliniken wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt. 19 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, fünf Patienten müssen beatmet werden.

Inzidenzwert im Landkreis bei 243,8 – ohne die 69 neuen Fälle

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist laut Land leicht gesunken, auf 243,8. Allerdings sind in diesem Wert noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die das Neuruppiner Gesundheitsamt am Mittwoch gemeldet hat. Die Meldungen fließen zumeist mit einer Verzögerung von einem Tag in den Inzidenzwert ein.

