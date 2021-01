Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Mittwochnachmittag sieben weitere Todesfälle, vier Frauen und drei Männer, die zwischen Anfang 80 und Anfang 90 waren, die in Neuruppin, im Amt Temnitz und in Wittstock lebten.

64 neue Corona-Infektionen – auch Kitas betroffen

Zudem wurden 64 neue Corona-Infektionen registriert. Betroffen sind davon die Kita Alleemäuse in Neuruppin (dort müssen vier Kinder und zwei Erzieher in häusliche Isolation), sowie die Kita in Fretzdorf. Dort gilt für fünf Kinder und für ebenfalls zwei Erzieher Quarantäne. Darüber hinaus gibt es erneut einen Corona-Fall in einer Betreuungseinrichtung in Wittstock.

76 Menschen werden aktuell in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, 20 auf einer Intensivstation. Acht Patienten müssen beatmet werden.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Der sogenannte Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Ostprignitz-Ruppin lag laut Land am Mittwoch bei 362,12 und ist damit weiterhin der höchste in Brandenburg.

Allerdings sind in diesem Wert noch nicht die 64 Fälle berücksichtigt, die das Neuruppiner Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag gemeldet hat. Laut dem Landkreis liegt der Inzidenzwert damit aktuell bei 359,1.Demnach gibt es derzeit 953 aktive Corona-Fälle im Kreis Ostprignitz-Ruppin.

Die meisten Infektionen sind in Neuruppin registriert (478), gefolgt von Wittstock (165), der Gemeinde Fehrbellin (68) und dem Amt Temnitz (48). In Rheinsberg gibt es aktuell 47 Corona-Fälle, in der Gemeinde Wusterhausen 38, im Amt Lindow 28 sowie in Kyritz, der Gemeinde Heiligengrabe und dem Amt Neustadt jeweils 27.

Von Andreas Vogel