Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Donnerstagnachmittag zwei weitere Todesfälle – einen Mann Mitte 90 aus Neuruppin sowie einen Mann Ende 60 aus Wusterhausen.

34 neue Corona-Infektionen – ein Kinderhaus betroffen

Zudem wurden 34 neue Corona-Infektionen registriert. Betroffen sind davon unter anderem das Montessori-Kinderhaus in Neuruppin. Dort wurde ein Kind positiv getestet, 17 Kinder und 6 Erzieher müssen sich daher in Quarantäne begeben.

Je einen positiven Fall gab es auch am Oberstufenzentrum (OSZ) und in der Montessori-Oberschule in Neuruppin, weshalb sich Schüler und Lehrkräfte in Quarantäne begeben müssen.

In der Kita Waldring in Wittstock wurde eine Mitarbeiterin positiv getestet. Außerdem ist eine Pflegeeinrichtung in Alt-Ruppin betroffen. Weitere Ermittlungen laufen, teilte die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin mit.

66 Infizierte werden in einem Klinikum behandelt

66 Menschen werden aktuell in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, 17 auf einer Intensivstation. Sieben Patienten müssen beatmet werden.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Der sogenannte Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Ostprignitz-Ruppin lag laut Land am Mittwoch bei 316,6 – dieser Wert ist maßgeblich für mögliche Rechtsfolgen gemäß der Eindämmungsverordnung des Landes.

Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Datenübermittlung enthält dieser Wert nicht alle aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes Ostprignitz-Ruppin. Der vom Gesundheitsamt errechnete Inzidenzwert liegt bei 324,7. Die Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner im Landkreis. Der Wert enthält Covid-19-Fälle, die bis einschließlich Mittwoch gemeldet wurden.

Aktuell gibt es im Landkreis Ostprignitz-Ruppin 985 aktive Corona-Fälle. Die Zahl der im Landkreis seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infizierten Personen beträgt damit 2970. Davon sind 1893 genesen.

Die meisten Infektionen sind in Neuruppin registriert (488), gefolgt von Wittstock (180), der Gemeinde Fehrbellin (69) und dem Amt Temnitz (49). In Rheinsberg gibt es aktuell 47 Corona-Fälle, in der Gemeinde Wusterhausen 41, in Kyritz 28, im Amt Lindow 28, in der Gemeinde Heiligengrabe 28 und im Amt Neustadt 27.

Von Andreas Vogel