Neuruppin

Die Coronalage im Landkreis Ostprignitz-Ruppin bleibt weiter angespannt. Ein Mann aus dem Raum Lindow, der bislang in einer Klinik behandelt wurde, sei leider verstorben, teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Damit habe sich die Zahl der Covid-19-Toten, die aus dem Landkreis stammen, auf insgesamt acht erhöht.

Bei zwei weiteren Todesfällen, die dem Gesundheitsamt gemeldet wurden, handelt es sich um eine Person mit Wohnsitz außerhalb des Landkreises sowie um eine Person, deren Identität noch nicht abschließend geklärt werden konnte.

Anzeige

109 Corona-Patienten liegen in Kliniken

Erhöht hat sich nochmals die Zahl der stationären Covid-19-Fälle. Inzwischen werden 109 Patienten in Kliniken des Landkreises behandelt, neun mehr als am Vortag. 84 Personen befinden sich auf einer Normalstation. 25 werden intensiv betreut, davon müssen 7 in Folge der Erkrankung beatmet werden. Diese Zahl ist gegenüber Sonntag gleichgeblieben.

Von den festgestellten Covid-19-Neuerkrankungen sind weiterhin die Ruppiner Kliniken stark betroffen, sowohl Patienten als auch Beschäftigte.

Dem Gesundheitsamt sind insgesamt 10 Neuinfektionen mit Stand von Montag gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle im Landkreis auf 573, seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 sind 1.290 Erkrankungen registriert worden.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Insgesamt fallen im Moment 51 Mitarbeiter wegen der Pandemie aus, bestätigt Verena Clasen, Sprecherin der Ruppiner Kliniken, auf Nachfrage: „Derzeit sind 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund einer Infektion mit Sars-CoV-2 arbeitsunfähig. 16 Kollegen befinden sich in Quarantäne.“

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Prignitz spitzt sich die Situation zu

Im Nachbarkreis Prignitz spitzt sich die Entwicklung derzeit noch dramatischer zu. Dort meldeten die Behörden elf Todesfälle seit Heiligabend. Dort sind seit Beginn der Pandemie mindestens 24 Menschen mit Covid-19 gestorben.

In Oberhavel gibt es bereits 41 Todesfälle.

Von Andreas Vogel