Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Mittwoch 70 neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin gemeldet. Zu den betroffenen Einrichtungen gehört demnach weiterhin eine Betreuungseinrichtung in Neuruppin. Dort haben sich Bewohner und Personal mit dem Virus infiziert.

Zudem sind eine Einrichtung für betreutes Wohnen in Wittstock und Personal der Ruppiner Kliniken betroffen. Wie viele neue Corona-Fälle es in Neuruppin und Wittstock gibt, teilte der Landkreis nicht mit. Sprecher Manuel Krane erklärte lediglich, dass das Infektionsgeschehen im Neuruppiner Krankenhaus „stark rückläufig“ sei.

Derzeit werden 115 Menschen in den Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, davon 31 intensivmedizinisch. 14 Personen werden beatmet.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Laut der Corona-Seite des Landkreises ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle von 746 auf 717 gesunken. Indes stieg die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, um 99 auf nun 986.

Die meisten Fälle in Neuruppin

Die meisten aktiven Corona-Fälle gibt es weiterhin in der Kreisstadt Neuruppin (308) gefolgt von Wittstock (78), der Gemeinde Fehrbellin (74) und der Stadt Rheinsberg (66).

Im Amt Lindow sind aktuell 48 Corona-Infektionen regis­triert, in der Gemeinde Wusterhausen 41, im Amt Neustadt (Dosse) sind es 34 und in der Stadt Kyritz 30.

Im Amt Temnitz gibt es 20 aktive Corona-Fälle und in der Gemeinde Heiligengrabe 18.

Inzidenzwert in OPR steigt auf 336,8

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist laut Land auf 336,8 gestiegen. Das ist nach Elbe-Elster (429,1) und Cottbus (369,1) der dritthöchste Wert. Allerdings sind in diesen Daten noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Mittwoch gemeldet haben.

Unklar ist, ob der Landkreis dem Beispiel der Prignitz folgen wird und in den Kitas nur noch eine Notbetreuung der Mädchen und Jungen erlaubt. Die Prignitz hatte dazu Ende Dezember eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach war die Notbetreuung zunächst für die Woche vom 4. bis 10. Januar gedacht. Doch wegen der weiterhin vielen Corona-Fälle wird die Kita-Notbetreuung in der Prignitz vermutlich verlängert. Dort liegt der Inzidenzwert derzeit bei 296,7.

Von Andreas Vogel