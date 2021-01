Neuruppin

Das Gesundheitsamt Neuruppin hat am Freitag vier weitere Todesfälle sowie 69 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit ist die Zahl der Corona-Toten in Ostprignitz-Ruppin auf 22 und die der Infizierten auf 1883 gestiegen.

Bei den Toten handelt es sich um eine Frau aus Rheinsberg und eine aus Neuruppin sowie je einen Mann aus Fehrbellin und aus Neuruppin. „Drei der vier Toten sind über 85 Jahre, eine über 60 Jahre“, sagte Manuel Krane von der Kreisverwaltung. Klar ist inzwischen auch, dass es sich bei den zwei Todesfällen, die der Kreis am Donnerstag gemeldet hatte, um zwei Männer handelt, die beide über 85 Jahre waren.

Bei den Neuinfizierten sind Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste in Fehrbellin, Wittstock, Rheinsberg, Wusterhausen und Neustadt betroffen. Indes wurde in Neuruppin ein Corona-Fall in der Kita Kunterbunt registriert. Deshalb müssen dort sechs Kinder und zwei Erzieher in häusliche Isolation.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Die Ruppiner Kliniken bleiben wegen der angespannten Lage bis Ende Januar im Notbetrieb. Das bedeutet, dass sämtliche planbare Eingriffe verschoben werden, um Notfälle weiterhin bestmöglich versorgen zu können, sagte am Freitag Kliniksprecherin Verena Clasen.

Nach ihren Angaben sind derzeit 27 der 28 Beatmungsplätze im Neuruppiner Krankenhaus belegt. Im gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin werden derzeit 108 Personen stationär wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, davon 30 intensivmedizinisch. 13 Personen werden beatmet.

200 Mitarbeiter werden täglich getestet

Zum Schutz der Patienten und des Personals haben die Kliniken ihr Testregime verschärft: Die mehr als 200 Mitarbeiter in den sensiblen Bereichen werden täglich mit einem Antigenschnelltest auf das Corona-Virus getestet.

Bei einem positiven Schnelltest folgt sofort ein normaler PCR-Test, der genauer ist. Damit verhinderten die Kliniken ein Verbreiten von Infektionen, die sonst womöglich unbemerkt geblieben wären, so Clasen.

Darüber hinaus hatten sich bis zum Freitag 600 Klinik-Mitarbeiter gegen den Corona-Virus impfen lassen. Die Kliniken rechnen mit einer Impfquote von 75 Prozent, das wären 1800 Mitarbeiter.

Der Inzidenzwert liegt bei 360,1

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist laut Land am Freitag auf 360,1 gestiegen und damit erneut der dritthöchste Wert in Brandenburg. Noch dramatischer ist die Lage demnach in Spree-Neiße (514,4) und Elbe-Elster (492,0). In Cottbus liegt der Inzidenzwert laut Land bei 355,1, in der Prignitz bei 307,3.

In diesen Werten sind aber noch nicht die neuen Infektionsfälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Freitagmittag gemeldet haben. Das passiert meist mit einer Verzögerung von etwa einem Tag.

Von Andreas Vogel