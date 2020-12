Neuruppin

Das Gesundheitsamt Neuruppin hat am Mittwoch 29 neue Corona-Fälle im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gemeldet – so viele waren es noch nie an einem Tag.

Bedenklich ist auch, dass von den neuen Infektionen zwei Pflegedienste, die Feuerwehrwache in Neuruppin, ein Gesundheitsdienstleister sowie eine Neuruppiner Arztpraxis betroffen sind. Bei den zwei Pflegediensten sowie bei dem Gesundheitsdienstleister sind jeweils sowohl das Personal als auch Patienten in häusliche Isolation geschickt worden.

„Das Infektionsgeschehen lässt sich kaum noch über Kontaktverfolgung und häusliche Isolation alleine in den Griff bekommen“, sagte die Gesundheitsdezernentin Waltraud Kuhne.

Ein Patient wird beatmet

Die Zahl der Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist damit auf 690 gestiegen. 462 Personen gelten als geheilt, eine Frau ist an oder mit dem Virus gestorben.

Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis beträgt aktuell 227. Elf Personen werden derzeit in einer Klinik behandelt, davon zwei intensivmedizinisch. Eine Person davon wird auch beatmet.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Einen neue Höchstmarke hat auch der vom Land ermittelte 7-Tage-Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin erreicht. Der Wert liegt inzwischen bei 106,2. Allerdings sind dabei die 29 neuen Fälle vom Mittwoch noch gar nicht berücksichtigt. Diese rechnet das Land erst mit einer Verzögerung von etwa einem Tag ein.

Die Gesundheitsdezernentin Waltraud Kuhne hatte beim Kreistag erklärt, dass derzeit bereits an einer sogenannten Hotspot-Strategie gearbeitet werde, wenn der Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin über 200 oder sogar über 300 steige. Man wolle sich dann an den Strategien orientieren, die im Süden des Landes schon praktiziert werden, sagte Manuel Krane vom Landkreis. In Oder-Spree liegt der Inzidenzwert aktuell bei 242, in Elbe-Elster bei 290 und in Oberspreewald-Lausitz bei 374.

Eigene Hotspot-Strategie für Ostprignitz-Ruppin geplant

Die jeweilige Strategie solle jedoch keinesfalls eins zu eins übernommen, sondern an die Bedingungen in Ostprignitz-Ruppin angepasst werden, betonte Krane.

In Oberspreewald-Lausitz gilt ab Montag, 14. Dezember, zwischen 20 und 5 Uhr eine Ausgangssperre. Zudem wird schrittweise der Präsenzunterricht an den Schulen eingestellt, kündigte Landrat Sigurd Heinze (parteilos) am Mittwoch an. Die Schließungen von Kitas, Grund- und Förderschulen ab dem 17. Dezember sollen vorerst bis zum 8. Januar gelten.

Von Andreas Vogel