Das Gesundheitsamt Neuruppin hat am Mittwoch 16 neue Corona-Fälle gemeldet, wobei davon vier Schulen betroffen sind – das Schinkel-Gymnasium und die Evangelische Schule in Neuruppin, die Grundschule in Lindow sowie die Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt.

Am Neuruppiner Schinkel-Gymnasium mussten drei 9. Klassen sowie Lehrkräfte und eine weitere Person in häusliche Isolation. In der Lindower Grundschule sind die Jahrgangsstufe 6 sowie ebenfalls mehrere Lehrkräfte in die Quarantäne geschickt worden.

In der Neustädter Schule wurden eine 7. Klasse sowie Lehrer in die häusliche Isolation geschickt, an der Evangelischen Schule sind eine 8. Klasse und ebenfalls Lehrer betroffen.

Neuer Fall auch im Jobcenter

Darüber hinaus hat sich auch eine Mitarbeiterin des Jobcenters in Neuruppin mit dem Corona-Virus infiziert. Deshalb wurden sie und eine weitere Mitarbeiterin in Quarantäne geschickt.

In einem weiteren Fall besteht eine Verbindung zu einer Firma im Amt Temnitz.

578 Infizierte seit Beginn der Pandemie in OPR

Damit gibt es aktuell 576 Personen, die sich in Ostprignitz-Ruppin seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben. 418 gelten inzwischen als genesen, eine Frau ist an oder mit dem Virus gestorben.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Acht Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, davon zwei intensivmedizinisch. Sie werden auch beatmet.

Der 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist wie erwartet durch die 21 neuen Corona-Fälle, die am Dienstag gemeldet wurden, wieder gestiegen. Laut dem Land liegt der Wert nun bei 73,84. Die neuen Corona-Fälle vom Mittwoch sind dabei allerdings noch nicht berücksichtigt. Das passiert zumeist erst einen Tag später.

Von Andreas Vogel