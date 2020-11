Neuruppin

Die Zahl der Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist am Wochenende um 18 Personen gestiegen, wobei nach MAZ-Informationen auch ein Kinderarzt aus Neuruppin infiziert ist.

Laut dem Gesundheitsamt betreffen vier Fälle ein familiäres Infektionsgeschehen, bei dem in zwei Fällen Verbindungen zum Bildungscampus Rheinsberg bestehen. Bei einer infizierten Person gibt es zudem eine Verbindung zum Evangelischen Gymnasium in Neuruppin. „Die Kontaktermittlungen laufen“, sagt Manuel Krane, der stellvertretende Kreissprecher in Neuruppin.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

In allen weiteren Fällen laufen die Ermittlungen noch, betreffen Infektionen im familiären Bereich oder lassen sich nur entfernt zu bisher bekannten Infektionsbereichen zuordnen.

Insgesamt gibt es damit in Ostprignitz-Ruppin 482 Personen, die sich seit Mitte März mit dem Coronavirus infiziert haben. 319 von ihnen gelten als geheilt, eine 61-jährige Frau ist in der Nacht zum Freitag gestorben.

Sieben Patienten werden derzeit im Krankenhaus behandelt, sechs in den Ruppiner Kliniken und eine Person im Kyritzer KMG-Krankenhaus. In Neuruppin werden zwei Patienten intensivmedizinisch betreut und eine beatmet.

Die Verteilung der Covid-19-Fälle auf die Gemeinden, Städte und Ämter im Landkreis nach dem Wohnort-Prinzip kann auf der Homepage der Kreisverwaltung eingesehen werden. Dort gibt es auch eine Corona-Sonderseite.

Zu beachten ist jedoch, dass die täglich neu gemeldeten Corona-Fälle noch nicht in dem sogenannten 7-Tages-Inzidenzwert berücksichtigt sind. Das passiert erst mit einer Verzögerung von etwa einem halben Tag. Am Montagvormittag wurde dieser Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin mit 71,8 angegeben. Entwarnung gibt es erst, wenn dieser Wert wieder unter 50 sinkt.

Von Andreas Vogel