Zwar meldete das Gesundheitsamt Neuruppin am Donnerstag keine weiteren Corona-Fälle in Schulen, jedoch gibt es nun eine weitere Infektion in der Justizvollzugsanstalt in Wulkow. Eine Beschäftigte wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Deshalb habe die JVA „umfangreiche Testungen“ veranlasst, sagte Manuel Krane vom Landkreis.

Offen blieb zunächst, wie viele Personen und ob sowohl das Personal als auch Häftlinge getestet werden.

In den anderen zehn Fällen laufen noch die Ermittlungen

In den anderen zehn neuen Corona-Fällen, die familiäres Infektionsgeschehen betreffen oder bisherigen Infektionsherden nicht zugeordnet werden können, laufen noch die Ermittlungen, so der Kreissprecher.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Aktuell sind damit 520 Personen in Ostprignitz-Ruppin mit dem Corona-Virus infiziert. 376 gelten inzwischen als genesen. Eine 61-jährige Frau ist an oder mit dem Virus gestorben.

Die Zahl der derzeit aktiven Corona-Fälle im Landkreis beträgt 143. Sechs Personen werden stationär behandelt, davon drei intensivmedizinisch. Eine Person wird beatmet.

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist auf 78,9 gestiegen. Die Werte vom Donnerstag sind dabei allerdings noch nicht berücksichtigt. Das passiert zumeist erst am Morgen des Folgetages. Gelockert werden können die Corona-Regeln erst, wenn der Inzidenzwert in einer Region eine Woche lang unter 50 fällt.

