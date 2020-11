Neuruppin

Wegen eines weiteren Falles in der Neuruppiner Kita Li-La-Sausebind bleibt die Kita vorerst geschlossen, auch weil sich weiteres Personal derzeit in häuslicher Isolation befindet. Der Landkreis geht aber nach derzeitigem Stand davon aus, dass die Kita ab Mittwoch, 2. Dezember, wieder geöffnet ist.

Insgesamt meldete das Gesundheitsamt am Freitag sieben neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin, dabei sind mehrere Schulen betroffen. Wegen einer Infektion müssen an der Neuruppiner Karl-Liebknecht-Schule Mädchen und Jungen aus zwei Jahrgangsstufen sowie Lehrkräfte und Hortpersonal in häusliche Isolation.

Kreisverwaltung OPR korrigiert Zahl von Donnerstag

Keinerlei Auswirkung haben indes die Fälle, die mit dem Infektionsgeschehen am Bildungscampus Rheinsberg sowie mit der Grundschule in Walsleben in Verbindung stehen. Die jeweils betroffene Person befand sich bereits in häuslicher Isolation.

Um eine Person korrigiert hat der Landkreis zudem die Zahl der am Donnerstag gemeldeten Corona-Fälle. Demnach war fälschlicherweise eine Person als positiv gemeldet worden, die nicht mit dem Virus infiziert war. Damit gab es am Donnerstag zehn und nicht elf Corona-Fälle, so Kreissprecher Manuel Krane.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Insgesamt gibt es damit aktuell 526 Personen in Ostprignitz-Ruppin, die sich seit Beginn der Corona-Pandemie nachweislich mit dem Virus infiziert haben. 376 gelten inzwischen als genesen, eine Frau ist gestorben.

Die Zahl der sogenannten aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin beträgt derzeit 149. Sieben Personen werden derzeit stationär behandelt, davon zwei intensivmedizinisch. Eine Person wird beatmet.

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin liegt aktuell bei 67,8. In diesem Wert sind aber noch nicht die aktuellen Fälle vom Freitag berücksichtigt. Das geschieht in der Regel stets erst am Folgetag.

Von Andreas Vogel