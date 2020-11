Neuruppin

War das etwa schon die erhoffte Wende? Den zweiten Tag infolge meldet das Gesundheitsamt Neuruppin keine neuen Corona-Fälle. Stattdessen gelten weitere 17 infizierte Personen als genesen, sagte am Montag Manuel Krane von der Kreisverwaltung.

Sieben Personen werden wegen des Coronavirus derzeit im Krankenhaus behandelt. Eine Person muss intensivmedizinisch betreut und beatmet werden, sechs Infizierte liegen auf einer normalen Corona-Station.

Anzeige

Die Kliniken beginnen mit Antigen-Schnelltests

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin liegt mit 47,5 weiter knapp unter der kritischen Marke von 50. Das hängt damit zusammen, dass am vergangenen Montag auch nur ein neuer Corona-Fall in Ostprignitz-Ruppin gemeldet worden war. Allerdings wurden zwei Tage später 21 Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet, woraufhin der Inzidenzwert von 64,7 auf 78,9 hochgeschnellt war.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Es bleibt also abzuwarten, wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Tagen in Ostprignitz-Ruppin entwickelt. Die Ruppiner Kliniken hatten am Freitag angekündigt, dass sie ab dieser Woche mit den Antigen-Schnelltests von Patienten beginnen werden. Dazu wurden in den vergangenen Wochen die Mitarbeiter der Kliniken geschult.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Von Andreas Vogel