Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle ist am Wochenende im Landkreis Ostprignitz-Ruppin weiter auf einem hohen Niveau geblieben. Seit der letzten Meldung des Gesundheitsamtes vom vergangenen Freitagmittag wurden bis Sonntagmittag, 12.30 Uhr, 29 Neuinfektionen festgestellt.

Dabei hat sich das Infektionsgeschehen im Amt Lindow auf insgesamt 6 Fälle ausgeweitet. Aus einem anderen Lindower Bereich sind unter anderem mehrere Mitglieder einer Familie sowie zwei schulpflichtige Kinder der Drei-Seen-Grundschule in Lindow betroffen, an der es bereits im Laufe der Woche einen Fall gegeben hatte. Der Schulbetrieb kann weitergehen, allerdings müssen drei Schulklassen der Grundschule in Quarantäne.

Grundschule Wusterhausen stellt auf Distanzunterricht um

Auch in anderen Fällen gibt es Verbindungen zu Schulen im Landkreis. Mehrere Fällen haben dabei einen Bezug zur Astrid-Lindgren-Grundschule in Wusterhausen, wo ab Montag, 7. Dezember, Distanzunterricht für die Familien mit entsprechender Ausstattung angeboten wird. Für alle anderen Familien wird eine Notbetreuung mit den verbliebenen Lehrkräften eingerichtet.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Weitere Corona-Fälle betreffen einen bereits bekannten Cluster bei einem Unternehmen im Amt Temnitz. Hier sind weitere zwei Personen, die unmittelbar oder über Familienangehörige mit der Firma zu tun haben, positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

In zwei Fällen sind Kontakte zu den Ruppiner Kliniken festgestellt worden, wobei in einem Fall der Wohnsitz der betreffenden Person in einem anderen Landkreis liegt. Beide Fälle haben keine weiteren Auswirkungen. Ein weiterer Fall betrifft das KMG Klinikum Kyritz. Hier gibt es Personal, das von Quarantänemaßnahmen betroffen ist.Aktuell gibt es 162 aktive Corona-Fälle im Landkreis. Zwölf Personen werden im Krankenhaus behandelt, eine davon intensivmedizinisch. Diese Person wird auch beatmet.

Sozialdezernentin: Jeder einzelne muss weiter mitziehen!

Mit den bekannten Neuinfektionen vom Wochenende ist die Zahl der aktiven Coronafälle im Landkreis auf 191 gestiegen. Insgesamt wurden seit Beginn der Pademie 636 Coronafälle in Ostprignitz-Ruppin gemeldet. Die Zahl der Genesenen liegt bei 444. In Kliniken werden derzeit 12 Menschen stationär versorgt, davon muss eine Person intensiv betreut und beatmet werden.

Die Sozialdezernentin des Landkreises, Waltraud Kuhne, appellierte an die Ostprignitz-Ruppiner, weiterhin „unnötige Kontakte zu vermeiden, Abstand zu halten und die Mund-Nasen-Masken zu tragen“. Ohne die derzeitigen Maßnahmen würden die Zahlen weitaus höher liegen als ohnehin schon, so Kuhne.

