Corona: neun weitere Todesfälle in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Montag neun weitere Todesfälle sowie 27 neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin gemeldet. An oder mit dem Virus gestorben sind demnach ein Mann Mitte 70 aus Rheinsberg, eine Frau Mitte 80 aus Fehrbellin, ein Mann Mitte 80 aus Wittstock, zwei Frauen aus Wittstock, die Mitte 70 und Mitte 80 waren, sowie drei Frauen und ein Mann aus Neuruppin, die von Anfang bis Ende 80 waren.

Von den 27 neuen Corona-Fällen sind Pflegeeinrichtungen in Neuruppin und Rheinsberg betroffen.

19 Patienten liegen auf Intensivstationen

70 Personen werden derzeit in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt – 19 davon intensivmedizinisch. Sechs Patienten müssen beatmet werden.

Der 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist laut dem Landesgesundheitsamt am Montag auf 450,1 gestiegen. Das ist der mit Abstand höchste Wert in Brandenburg. Es folgen Spree-Neiße mit 306,0, Oberspreewald-Lausitz (251,4) und Elbe-Elster (249,4). Die Prignitz liegt laut Land bei 208,8, während Märkisch-Oderland mit einem Wert von 77,6 deutlich unter die Grenze von 100 gefallen ist.

Laut RKI der zweithöchste Inzidenzwert in Deutschland

Allerdings sind in den Inzidenzwerten des Landes noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Montagnachmittag gemeldet haben. Diese Werte werden zumeist mit einer Verzögerung von etwa einem Tag eingepflegt.

Laut dem Berliner Robert-Koch-Institut ( RKI) lag der Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin bei 388,4 – und war damit der zweithöchste in Deutschland, nach dem Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. Dieser hatte laut RKI am Montagmorgen einen Inzidenzwert von 452,3.

Kreis: FFP2-Maske nur ohne Ventil zum Ausatmen zulässig

Das Neuruppiner Gesundheitsamt gab am Montagnachmittag den Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin mit 396,5 an. Zudem wies der Landkreis darauf hin, dass laut der seit Samstag, 23. Januar, geltenden Eindämmungsverordnung des Landes FFP2-Masken mit Ventil zum Ausatmen, wie sie beim Bau benutzt werden, nicht zulässig sind. Das Tragen dieser Masken sei sicher angenehmer, sagte Manuel Krane von der Kreisverwaltung. Jedoch gebe es mit diesen Masken nur noch den eigenen Schutz, während der Fremdschutz nicht gewährleistet sei.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist am Montag auf 995 gesunken. Die meisten Infektionen gibt es in Neuruppin (494), gefolgt von Wittstock (189), der Gemeinde Fehrbellin (65) und Rheinsberg (52). In der Gemeinde Wusterhausen sind 46 Corona-Fälle bekannt, im Amt Temnitz 43, in Kyritz 32 und im Amt Lindow 27. In der Gemeinde Heiligengrabe sind es demnach 26 und im Amt Neustadt (Dosse) 21.

Von Andreas Vogel