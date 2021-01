Corona: noch ein Toter und 66 neue Fälle in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Dienstag 66 neue Corona-Infektionen sowie einen weiteren Todesfall gemeldet. Demnach handelt es sich um einen Mann aus Rheinsberg, der über 60 Jahre alt war.

Die Informationen zu den neuen Infektionen sind eher spärlich. Offenbar betreffen die neuen Corona-Fälle sowohl das Personal der Ruppiner Kliniken als auch eine Betreuungseinrichtung. Wie viele Mitarbeiter in den Kliniken betroffen sind und wie viele Bewohner sich in der Betreuungseinrichtung infiziert haben, das blieb ebenso unklar wie die Frage, ob die Betreuungseinrichtung im Altkreis Neuruppin, Kyritz oder Wittstock ihren Sitz hat.

746 aktive Corona-Fälle

Laut der Corona-Seite des Landkreises gibt es derzeit 746 aktive Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin. Die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, stieg um 62 auf 887 Personen.

Die meisten aktiven Corona-Fälle gibt es weiterhin in Neuruppin (317), gefolgt von Wittstock (73) und der Gemeinde Fehrbellin (72), der Stadt Rheinsberg (66) und dem Amt Lindow (65). In der Gemeinde Wusterhausen sind 45 aktive Corona-Fälle registriert, im Amt Neustadt (Dosse) sind es 38 und in Kyritz 35. Im Amt Temnitz gibt es demnach 21 Infektionen und in der Gemeinde Heiligengrabe 14.

Der Inzidenzwert steigt auf 320

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist laut Land von 227,6 auf 320,6 gestiegen. Das ist aktuell der dritthöchste Inzidenzwert in Brandenburg. Höhere Werte gibt es lediglich in Elbe-Elster (398,7) und in Cottbus (350,1). In der Prignitz liegt die Inzidenz inzwischen bei 244,2, in Oberhavel bei 139,0 und im Havelland bei 169,9.

Allerdings sind in diesen Werten noch nicht die aktuellen Infektionen berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Dienstag gemeldet haben. Die Neumeldungen fließen zumeist mit einer Verzögerung von einem Tag in den Inzidenzwert ein.

Von Andreas Vogel