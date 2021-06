Corona: seit Sonntag keine neuen Fälle in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Die Corona-Lage in Ostprignitz-Ruppin stabilisiert sich weiter: Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat weder am Sonntag noch am Montag neue Infektionen registriert, lediglich am Sonnabend wurden zwei neue Corona-Fälle im Landkreis gemeldet.

Demnach gibt es aktuell lediglich sieben aktive Fälle, von denen vier Kommunen betroffen sind. In Lindow sind drei Infektionen bekannt, in Neuruppin zwei und in Kyritz und Rheinsberg jeweils eine.

Ein Patient muss beatmet werden

In den drei Kliniken in Ostprignitz-Ruppin wird derzeit ein Patient wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, er liegt auf einer Intensivstation und muss beatmetet werden.

Der 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin wurde am Montag vom Berliner Robert-Koch-Institut mit 3.0 angegeben, in der Prignitz liegt dieser Wert seit Sonnabend bei 0, im Havelland aktuell bei 6,1 und in Oberhavel bei 7,5.

Von Andreas Vogel