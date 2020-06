Ostprignitz-Ruppin: Verband rechnet mit ausgelasteten Hotels im Sommer

Neuruppin

Die Ufer des Stechlinsees voller Menschen, viele Autos mit süddeutschen Kennzeichen auf den Straßen – zumindest zu Pfingsten, so der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ruppiner Seenland, Peter Krause, hätte man den Eindruck haben können, dass sich für die Saison trotz Corona noch einiges zum Guten wenden könnte. Doch Krause weiß auch: Für einige Anbieter wird es richtig schwierig werden.

Was also ist von der Saison noch zu retten? „Das lässt sich nicht einheitlich beantworten“, sagt Krause. „Die Verluste werden unterschiedlich stark ausfallen.“ Während Vermieter von Hausbooten und Flößen mit einem blauen Auge davon kommen könnten, müssen Vermieter von Gruppenunterkünften einen Totalausfall befürchten. Sie kommen in dieser Saison vermutlich „gar nicht mehr an den Markt“.

Anzeige

Schwere Verluste bis Totalausfall

Schwierig ist es auch für die Anbieter von Kinderferienlagern. Auch ihnen drohen „schwere Verluste bis zum Totalausfall“, befürchtet Krause. Wolle man Veranstalter von Ferienlagern erhalten, „braucht es staatliche Zuschüsse.“

Weitere MAZ+ Artikel

Bei den Hotels ist die Lage differenziert. Anders als etwa in Mecklenburg-Vorpommern darf in Brandenburg theoretisch jedes Bett angeboten werden. Doch müssen die Hotelbetreiber durch die Corona-Regeln auch einen deutlich höheren Aufwand betreiben – sodass einige „gar nicht Volllast fahren können“.

Im Sommer könnte es an den Badestellen in der Region – hier am Schlabornsee in Zechlinerhütte – richtig voll werden. Quelle: Henry Mundt

Doch geht Krause davon aus, dass viele deutsche Urlauber in diesem Sommer im eigenen Land Ferien machen. Seit sich die Corona-Regeln gelockert hätten, sei der Tourismus „in der Fläche enorm angesprungen“. Im Juli und August erwartet Krause voll ausgelastete Häuser: „Alles, was von den Hygiene-Regeln erlaubt ist, wird verkauft werden.“ Bei den Betrieben könnte das Minus dadurch kleiner werden.

Campingplatzbetreiber hoffen auf den Sommer

Im besten Falle holen sie sogar auf, was sie zu Anfang der Saison verloren haben. Das hofft zumindest der Neuruppiner Verein Campingplatz- und Uferpflege Rottstielfließ (Cur). Mehrere Wochen lang musste der Verein seine drei Plätze geschlossen halten. Der kleine Verein betreibt seit vielen Jahren drei Campinganlagen im Norden von Neuruppin: die Campingplätze Großer Rehwinkel, Rottstielfließ und Stendenitz, alles dicht beieinander.

Die Campingplätze dürfen wieder öffnen: Autoschlangen vor dem Campingplatz Rottstielfließ. Quelle: Regine Buddeke

Normalerweise sind die Plätze schon im Frühjahr rappelvoll. Diesmal war wegen der Corona-Auflagen alles anders. Andreas Haake, der Vorstandschef des Cur-Vereins, bleibt trotzdem gelassen: Die amtlich verordnete Schließzeit wird den kleinen Verein nicht in den Ruin treiben.

„Für uns verschiebt sich die Saison einfach einige Wochen nach hinten“, sagt Haake. Natürlich fehlt das Geld für die nicht vermieteten Stellplätze der vergangenen Wochen in der Kasse. „Aber das können wir im Sommer wieder aufholen“, sagt Haake.

Zwar hat Bundesaußenminister Heiko Maas in dieser Woche die offizielle Reisewarnung wegen der Corona-Gefahr für etliche Länder wieder aufgehoben. Erlaubt sind Auslandsreisen nun oft wieder. „Viele Menschen werden ihren Urlaub in diesem Jahr aber in Deutschland verbringen“, sagt Haake. Und als Campingplatzbetreiber ist der Cur-Verein sicher, davon zu profitieren. Notfalls wird die Saison eben verlängert.

Margit und Bernd Mörschner aus Thüringen sind Dauergäste beim Verein Campingplatz- und Uferpflege Rottstielfließ (Cur). Auch jetzt lassen sie es sich nicht nehmen, am Zermützelsee im Norden von Neuruppin zu entspannen. Quelle: Henry Mundt

So einfach kann es sich die Neuruppiner Hotelbetreiberin Gabriele Lettow nicht machen. Lange musste sie ihr „Uphus-Idyll“ in der Siechenstraße für Urlauber und Reisegruppen dicht machen. „Ganz geschlossen hatte ich nie“, sagt die Unternehmerin. Ein paar Zimmer konnte sie auch in der Krise an Geschäftsleute vermieten. „Das war zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Gabriele Lettow: „Aber immerhin etwas.“

Vor allem Gruppen sagten ab

Das kleine Hotel in idyllischer Altstadtlage wird gern von größeren Gruppen gebucht. Etwa von Chören, die in der dazugehörigen Siechenhauskapelle proben wollen. „Aber die Chöre wissen im Moment alle noch nicht, was kommt“, sagt Gabriele Lettow. Viele Gruppen haben ihre Buchungen im Uphus-Idyll deshalb abgesagt – bis in den September hinein.

Dazu kommen die Wochen, in denen das Hotel bis auf Ausnahmen Gäste abweisen musste. „Das holst du nicht wieder auf“, sagt die Hotelchefin. Wie auch? „Ich hab 17 Zimmer und das bleiben 17 Zimmer. Daraus kann ich ja keine 30 machen.“

Kurzarbeitergeld und Firmenzuschuss

Grund zum Verzweifeln sieht Gabriele Lettow trotzdem nicht. Ihr Hotel ist nicht in Gefahr. „Ich habe alles gemacht, was man machen kann“, sagt sie: Kurzarbeit für die Mitarbeiter beantragt, mit den Stadtwerken über die Reduzierung ihrer Abschlagszahlungen für Strom und Wasser gesprochen, den Krankenkassenbeitrag verringert und einen Sofortzuschuss für die Firma beantragt.

Damit kommt sie klar. „Und ganz persönlich finde ich auch, wenn jemand schon lange ein Geschäft betreibt und mit allen Hilfen keine neun Wochen Schließzeit übersteht, sollte er überlegen, ob es das richtige Geschäft ist“, sagt sie. Das Geschäft im Uphus-Idyll geht jedenfalls weiter.

Stornierungen erschweren das Geschäft

Der Molchower Floßverleih Treibgut kann sich über mangelndes Interesse an Ferien auf dem Wasser nicht beklagen. „Anfragen kommen viele“, sagt der Gründer des Verleihs Ulrich Horstkott. „Es gibt einen Mega-Andrang.“ Allerdings müssen Horstkott und seine Mitarbeiter auch viele Stornierungen entgegennehmen. Fast jede dritte Tour wird storniert – weil der geplante Urlaub unter den Corona-Regeln nicht möglich ist oder weil die Gäste verunsichert sind.

Hausboot-Vermieter haben gerade sehr viele Anfragen, aber auch viele Stornierungen. Quelle: Peter Geisler

„Das ist ein enormer Verwaltungsaufwand“, sagt Horstkott. Auch das Einweisen der Gäste in den Umgang mit dem Floß sei ungleich aufwändiger. Denn jede Gruppe erhält inzwischen eine gesonderte Einweisung. „Man kann nichts mehr bündeln“, sagt Horstkott. Das ist nicht nur anstrengend für die Mitarbeiter. Auch die Abfahrten und Ankünfte dauern länger als sonst.

Acht Flöße kann Horstkott von Molchow aus losschicken, weitere acht von Fürstenberg. Noch gibt es im Terminkalender des Verleihs ein paar Lücken. Doch die könnten sich schnell schließen.

Lesen Sie auch

Von Frauke Herweg und Reyk Grunow