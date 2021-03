Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Dienstag 19 Neuinfektionen, einen weiteren Corona-Todesfall sowie zehn weitere Fälle von britischen Mutanten gemeldet. Die Zahl der Todesfälle in Ostprignitz-Ruppin hat sich damit auf 153 erhöht, die Zahl der britischen Corona-Mutationen auf 134.

Von den Neuinfektionen ist auch eine betreute Wohngruppe in der Gemeinde Fehrbellin betroffen. Elf Menschen werden derzeit wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, drei auf einer Intensivstation. Ein Patient muss beatmet werden.

Die Zahl der aktive Corona-Fälle steigt auf 316

Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell 316 aktive Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin, die meisten davon in Neuruppin (109), gefolgt von Wittstock (54), Kyritz (49), der Gemeinde Fehrbellin (30 und Rheinsberg (20).

Im Amt Neustadt und in der Gemeinde Heiligengrabe sind jeweils zwölf Infektionen bekannt, in der Gemeinde Wusterhausen elf, im Amt Temnitz zehn und im Amt Lindow neun.

Auch der Inzidenzwert steigt

Der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag am Dienstag laut dem Landesgesundheitsamt mit 82,9 – und gehörte damit zu den geringsten in der Mark. Niedrigere Corona-Inzidenzwerte hatten lediglich die Uckermark (42,0), Frankfurt (Oder) mit 48,5, die Prignitz (64,3) und die Stadt Brandenburg an der Havel (72,0). Die meisten Infektionen je 100.000 Einwohner gibt es derzeit weiterhin in Elbe-Elster (231,8), in Oberspreewald-Lausitz (196,6) sowie in Cottbus (167,5).

In diesen Daten sind aber noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Dienstagnachmittag gemeldet haben. Das passiert zumeist mit der Veröffentlichung am Folgetage.

Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Dienstag für den Landkreis eine Inzidenz von 77,9.

Von Andreas Vogel