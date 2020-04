Corona: Weitere Infizierte kommen nach Gnewikow

Neuruppin

Weitere 25 Flüchtlinge werden mit Corona-Verdacht die nächsten Wochen isoliert im Jugenddorf in Gnewikow verbringen. Das kündigte die Kreisverwaltung in Neuruppin am Mittwoch an.

In den vergangenen Tagen hatte das Gesundheitsamt des Landkreises mehrere Personen aus vier Großfamilien testen lassen, die derzeit im Raum Kyritz untergebracht sind. Diese Familien hatten offenbar Kontakt zu denjenigen, bei denen vor einer Woche in Rheinsberg eine Infektion mit Coronaviren festgestellt worden ist.

Auch vier der Tests in Kyritz fielen positiv aus. Damit erhöht sich de Zahl der bekannten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Ostprignitz-Ruppin am Mittwoch auf 73. Knapp die Hälfte der Betroffenen – insgesamt 31 – sind inzwischen wieder genesen, teilt die Kreisverwaltung mit.

Familien aus Kyritz müssen für mehrere Wochen umziehen

Die vier Großfamilien aus dem Kyritzer Raum, in denen die Viren zuletzt festgestellt werden, müssen die kommenden zwei Wochen in häuslicher Isolation verbringen, bis feststeht, ob sich weitere Familienmitglieder angesteckt haben.

Weil das in Kyritz nicht möglich ist, sollen auch diese Familien die Inkubationszeit im Jugenddorf in Gnewikow verbringen. Dort hat die Kreisverwaltung bereits am vergangenen Freitag 42 Frauen, Männern und Kinder untergebracht, die derzeit eigentlich in Rheinsberg leben.

Das Jugenddorf Gnewikow bekommt weitere Zäune

Die Familien aus Kyritz sollen in Gnewikow ein eigens Gebäude beziehen. Die Kreisverwaltung will auf dem Gelände des Jugenddorfes zusätzliche Zäune aufstellen lassen, um sicherzustellen, dass die isolierten Familien keinen Kontakt untereinander haben, teilt Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Die Flüchtlinge sollen so lange in Gnewikow bleiben, bis in den Familien keine Coronaviren mehr nachgewiesen werden.

Ab 4. Mai wieder erster Unterricht an den Grundschulen erlaubt

Unterdessen hat der Landrat eine neue Verfügung erlassen, die den Unterricht an den Schulen in Ostprignitz-Ruppin regelt. Demnach bleiben zumindest bis 22. Mai alle Schulen grundsätzlich weiter geschlossen. Nur ausnahmsweise ist dort Unterricht erlaubt.

Die Ausnahmeregelungen sind kompliziert. Seit Montag dürfen unter anderem 10. Klassen wieder zum Unterricht in der Schule erscheinen. Jetzt macht der Landkreis den Weg frei, dass ab Montag, 4. Mai, die 6. Klassen in den Grund- und den Förderschulen sowie die meisten 9., 11. und 12. Klassen wieder unterrichtet werden dürfen.

Für alle Kinder der 1. bis 10. Klassen dürfen die Lehrer ein Angebot in der Schule machen – aber nur für solche Schüler, die per Homeschooling nicht gut erreicht werden.

Kreis hätte sich einheitliche Regel für ganz Brandenburg gewünscht

Eine Woche später, ab 11. Mai, ist auch der reguläre Unterricht für die 5. Klassen an Grund- und Förderschulen wieder erlaubt. Was genau das bedeutet, müssen die Schulen festlegen.

Der Landkreis regelt nun nur, was die Landesregierung öffentlich schon angekündigt hatte. Allerdings verzichtet das Land auf eine zentrale Vorschrift für ganz Brandenburg. Die Kreisverwaltung hätte es sich anders gewünscht. „Eine eigentlich erwartete Regelung in Form einer Rechtsverordnung durch das Land, die für alle Landkreise gleichermaßen gilt, ist leider nicht erfolgt“, sagt der stellvertretende Landrat Werner Nüse.

Stattdessen werden die Landkreise aufgefordert, auf Weisungen aus Potsdam zu reagieren. Die neuesten zu dem Thema seien erst am Mittwochmorgen beim Landkreis eingegangen. „Wir hätten uns bereits eher Klarheit für die betroffenen Schulen, Lehrkräfte, Eltern, Kinder und Jugendlichen gewünscht“, sagt Nüse. Der Kreis würde sich wünschen, dass das Land schneller agiert.

Im Bus müssen Fahrgäste bald wieder bezahlen

Veränderungen gibt es nicht nur an den Schulen, sondern auch beim Busverkehr. Ab Anfang Mai will die Busgesellschaft ORP nach und nach wieder Fahrscheine in ihren Bussen verkaufen.

Inzwischen hat sich eine Möglichkeit gefunden, die Busse mit zusätzlichen Schutzwänden auszustatten, die die Fahrer vor einer Tröpfcheninfektion schützen sollen. Nach und nach werden sämtliche 100 Busse der ORP mit solchen Wänden ausgestattet.

Wo es solche Schutzwände gibt, kann die vordere Tür des Busses wieder geöffnet werden, die seit März verschlossen bleiben muss. Wenn Fahrgäste wieder vorne einsteigen können, müssen sie auch wieder einen Fahrschein kaufen, teilt die ORP mit. Die Pflicht, im Bus einen Mundschutz zu tragen, gilt weiterhin.

Von Reyk Grunow