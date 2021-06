Corona: zwei weitere Todesfälle in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Die Zahl der Menschen, die in Ostprignitz-Ruppin an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, hat sich auf 174 erhöht. Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Donnerstag zwei Todesfälle – aber keine neuen Infektionen.

Demnach gibt es im Landkreis aktuell nur noch 15 aktive Fälle, die meisten in Kyritz und Neuruppin (je drei). Im Amt Neustadt sowie in der Gemeinde Heiligengrabe sind derzeit zwei Infektionen bekannt, in den Ämtern Lindow und Temnitz sowie in Rheinsberg, Wittstock und der Gemeinde Fehrbellin je eine. In der Gemeinde Wusterhausen gibt es bereits seit 1. Juni keine Corona-Fälle mehr.

Ein Patient muss beatmet werden

In den drei Kliniken in Ostprignitz-Ruppin befindet sich derzeit ein Patient wegen einer Covid-19-Erkrankung. Er liegt auf einer Intensivstation und muss beatmet werden.

Den 7-Tagesinzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin gab das Berliner Robert-Koch-Institut am Donnerstag mit 2,0 an – geringer war er in der Stadt Brandenburg (1,4) sowie in der Uckermark (1,7). In der Prignitz lag er bei 3,7, in Oberhavel bei 10,8.

Von Andreas Vogel