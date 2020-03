In Neuruppin wurden schon 144 Patienten getestet

Neuruppin

An der mobilen Drive-In-Station, die vor einer Woche auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken aufgebaut wurde, sind bis Dienstagmittag bereits 144 Patienten auf das Coronavirus getestet worden. Gleichwohl hat sich die Zahl der Menschen im Landkreis, die sich mit dem Virus infiziert haben, nicht weiter erhöht. Es bleibt bei sieben Infizierten, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Frisör hatte noch bis Mittag geöffnet

Am Mittwochnachmittag wollen Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) und Amtsärztin Dagmar Sissolak über den neuesten Stand und weitere Vorkehrungen der Kreisverwaltung gegen die Pandemie berichten.

Indes haben Polizei und die Ordnungsämter im Landkreis am Dienstag ihre Kontrolle wegen des Kontaktverbotes, das seit Montag auch in Brandenburg gilt, fortgesetzt. Dabei wird die Polizeidirektion Nord von etwa 30 Bereitschaftspolizisten unterstützt, sagte Neuruppins Polizeisprecher Stefan Rannefeld. Während die Beamten am Montag keinerlei Verstöße meldeten, mussten sie am Dienstag helfen, weil in Hennigsdorf noch ein Frisörgeschäft geöffnet hatte. av

Von Andreas Vogel