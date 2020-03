Corona: Neuruppiner Einkaufsmeile „Reiz“ im Virusmodus

Neuruppin

Das metallische Klackern hallt laut. Und weit. Ungewohnt weit. Kein Auto in der Nähe, das den auf- und abhüpfenden Klang des rollenden Einkaufswagens aufhält. Der Parkplatz der Neuruppiner Einkaufsmeile wirkt schon am frühen Abend so leer wie sonst um Mitternacht.

Drinnen sieht es genauso aus: Geisterstunde im Neuruppiner Zentrum „Reiz“ am Rande des Neubaugebiets. Fast alle Läden haben geschlossen. Die Sitzbänke sind weg. Die Verkaufsstände mit Planen zugedeckt. Kunden huschen in den düster wirkenden Gängen und an dunklen Schaufenstern vorbei.

Leere: Schon am frühen Abend wird es am „Reiz“ gespenstisch. Quelle: Celina Aniol

Die meisten von ihnen sind allein unterwegs. Einige tragen nun auch Mundschutz – den besseren mit Ventilen. Auch wenn dieser für den Einkaufsgang in Neuruppin noch nicht verordnet wurde. Es ist klar: Einkaufen als Shoppingevent gehört einer anderen Zeit an. Einer coronafernen: ohne Kontaktsperre und ohne Verkaufsverbot für nicht überlebenswichtige Läden.

Einsam schiebt ein Mann den Einkaufswagen. Er habe nur das Nötigste besorgt, erzählt er. Es klingt, also wollte er sich von dem Verdacht reinwaschen, sich in dem Lebensmittelmarkt ausgiebig umgeschaut zu haben, aus dem er gerade kommt.

Der Nebeneingang des Supermarkts wirkt ebenso verlassen. Quelle: Celina Aniol

Seine Familie sitzt im Auto vor dem Laden, hört Musik. Es sei ihm lieber, dass sie sich nicht der Coronagefahr direkt aussetzt. „Raus muss man aber mal.“ Wie die meisten will er seinen Namen im Zusammenhang mit der Krankheit nicht lesen.

Eine Mittfünfzigerin ergänzt: „Das ist alles so schrecklich. Hoffentlich geht der Spuk bald vorbei“, und zieht ihren Schal hoch. Sie hofft, dass er sie vor dem Virus schützt. Und dass die alten Leute „nicht eingehen“ in der Isolationszeit. Aber sie hat noch andere Sorgen.

Gerade eben war sie in der Drogerie, wollte Toilettenpapier kaufen und stand vor einem leeren Regal. Mal wieder. „Ich kann das einfach nicht verstehen: Was machen die Leute mit den ganzen Klorollen?“ Sie dachte, irgendwann werden sich alle eingedeckt haben, die Engpässe aufhören.

Auch Papiertücher sind nun alle

Und nun sind auch die Papiertücher vergriffen, die es letztens noch gab. „Ich weiß nicht, was ich machen soll.“ Sie arbeite tagsüber im Krankenhaus und habe keine Zeit, eine Anlieferung abzupassen.

Und im Supermarkt nebenan ist die großzügig bemessene Stelle für die Abwischutensilien ebenfalls völlig leer. Genauso wie die Regale mit Seife, Windeln oder Aufbackbrötchen, den typischen Eindeckmitteln eben. Nur Mehl ist wieder da. „Das haben wir aber auch gerade erst eingeräumt“, stellt eine Mitarbeiterin klar, die in der Nähe steht. „Wir tun, was wir können.“

Für die Verkäufer in den Läden, die noch als „versorgungsrelevante Geschäfte“ geöffnet haben, bedeutet die Arbeit aktuell mehr Herausforderung denn Berufswunscherfüllung. Fast im Sekundentakt schieben sie ihre vollbeladenen Wagen an den Kunden vorbei. Von morgens bis abends füllen sie Regale auf. „Es ist jetzt ein Knochenjob“, sagt die Verkäuferin in der Mehlabteilung.

Normalerweise ist der Imbiss im Reiz ein beliebter Treffpunkt. Jetzt ist das Angebot eingefroren. Quelle: Celina Aniol

Wegen der Hamsterkäufe. Und weil viele krank sind. Ein Laden im „Reiz“ hat mittlerweile kürzere Öffnungszeiten, weil so viele Beschäftigte ausfallen. „Und wir können auch nicht mehr als zwölf Stunden am Tag arbeiten“, erklärt eine Frau, die zur Restbelegschaft zählt.

Auch die Kassiererin im Lebensmittelgeschäft, die hinter einem hoch aufgebauten Schutzschild sitzt, wirkt müde. Ihr Standardspruch: Bitte Abstand halten. „Ich hatte heute 671 Kunden – und musste es 670 Mal sagen.“

Viele Kunden seien auch aggressiv. Die Lage schwierig. „Aber auch wir sind nur Menschen und sollten nicht die volle Ladung abbekommen.“ In den ersten Tagen sei es aber noch schlimmer gewesen.

Kaufland kündigt auch auf seiner Facebookseite die Sonderzahlungen an die Mitarbeiter an. Auch die Neuruppiner Beschäftigten sollen sie erhalten. Quelle: Celina Aniol

Außerdem lohne sich ihre Arbeit jetzt zumindest vom Gehalt her ein bisschen mehr, sagt sie. Tatsächlich will die Schwarz-Gruppe, zu der die Supermarktkette im „Reiz“ gehört, alle Mitarbeiter „für ihren außergewöhnlichen Einsatz“ in der Corona-Krise mit einer Sonderzahlung im April belohnen. 35 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung, so die Pressestelle von Kaufland.

Die Kette bezahle auch „pünktlich und vollumfänglich“ die Miete – das ist nicht selbstverständlich in der Zeit, in der viele Sicherheiten des Wirtschaftslebens außer Kraft geraten. Auf dem Tisch des Neuruppiner Centermanagers türmen sich Schreiben der Geschäftsleute mit Ankündigungen von Mietausfällen.

Auch wenn die Geschäfte derzeit keine Einnahmen haben: Auf Mieten können die Eigentümer der Einkaufsmeile nicht einfach so verzichten, meint der Centermanager. Quelle: Celina Aniol

Centermanager Frank Nieguth von CEV Handelsimmobilien kann kaum nachvollziehen, dass die Krise die Unternehmer so schnell in die Knie zwingt. „Für jeden Ottonormalverbraucher gilt, dass er Rücklagen für drei Monate bilden soll“, sagt er. „Für Unternehmen sollte das auch gelten.“ Zumal für große Ketten, die nun auch oft nicht zahlen wollen.

Fristlose Kündigungen werde es während der Krise aber nicht geben, sagt Frank Nieguth. Dass die Eigentümer von Einkaufsmeilen danach aber völlig auf ihr Geld verzichten, hält er für ausgeschlossen. „Wir werden uns jedes Schicksal partnerschaftlich anschauen.“

Einkaufsmeile : Existenzgrundlage für viele

Denn auch die Eigentümer seien betroffen, wenn Zahlungen wegfallen. „Sie müssen auch investieren: Ein Mietobjekt wie das Neuruppiner ist schließlich eine Existenzgrundlage für die Verkäufer, für alle Verkäufer.“

In der Nach-Corona-Zeit. „Und die wird kommen. Die Frage ist nur wann“, sagt Nieguth. Dass die gespenstische Stimmung im „Reiz“ schon Mitte April wieder der Vergangenheit angehört, glaubt er nicht. „Ich hoffe aber, dass das Ganze kein halbes Jahr dauert.“

Heruntergelassene Rollläden, abgesperrte Stände, leere Gänge: Nur in der Drogerie wird noch an dieser Ecke von Reiz verkauft. Quelle: Celina Aniol

Von Celina Aniol