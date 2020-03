Auf Hochtouren laufen derzeit die Vorbereitungen für die Schließung der Schulen in Neuruppin. Die Lehrer stellen derzeit off- und online im Akkord Aufgaben für ihre Schüler bereit, die diese in den nächsten Wochen zu Hause bearbeiten sollen. Wie die Notbetreuung aussehen wird, ist dabei noch offen.