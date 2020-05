Grundschulen in Neuruppin - Im Coronamodus: So lief der Neustart an den Neuruppiner Grundschulen

Wie funktioniert Grundschule in Zeiten der Coronakrise? Die MAZ hat sich bei zwei Neuruppiner Grundschulen umgehört. Über gestaffelte Ankunftszeiten, kleinere Klassen und getrennte Schulhofbereiche.