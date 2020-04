Erster Prüfungstag in Neuruppin: So geht das Abi während der Coronakrise

Neuruppin

Um 9 Uhr ging es los. Mit den Prüfungen in Gesellschaftswissenschaften begannen am Montag die diesjährigen Abiturprüfungen am Evangelischen Gymnasium in Neuruppin. Zur gleichen Zeit beugten sich in ganz Brandenburg Abiturienten über ihre Prüfungen, um ihre Kenntnisse in Geografie, Geschichte oder auch politischer Bildung unter Beweis zu stellen.

Doch anders als in den Jahrgängen zuvor konnten sich die Gymnasiasten vorher nicht noch einmal in den Arm nehmen oder sich noch schnell etwas abfragen, denn durch die Coronakrise ist vieles anders – auch der Schulabschluss.

„Die Schüler kommen gestaffelt“, erklärt Schulleiterin Anke Bachmann die Organisation hinter den diesjährigen Abschlussprüfungen. „Es ist klar geregelt, wann die Schüler ankommen.“

Bis zu sechs Abiturienten in einem Raum

So soll verhindert werden, dass zu viele Abiturienten auf einmal zusammenkommen. Auch bei den Prüfungen selbst achtet die Schulleitung auf die erforderlichen Abstände. „Vier bis fünf Schüler schreiben in einem Raum“, so Anke Bachmann. Ausnahme sei der größere Naturwissenschaftsraum – dort haben sechs Schüler Platz.

Nur sechs Personen dürfen in einen Raum – die Abiturprüfungen des Evangelischen Gymnasiums finden unter erschwerten Bedingungen statt. Quelle: Henry Mundt

Hinzu kommen unterschiedliche Eingänge sowie Toiletten auf unterschiedlichen Ebenen – die Evangelische Schule hat viele Vorkehrungen getroffen, um das diesjährige Abitur zu ermöglichen – wenn auch unter erschwerten Bedingungen.

„Wir haben vorausgeahnt, dass die Abiturprüfungen stattfinden und uns dementsprechend schon vorher Maßnahmen überlegt“, sagt Anke Bachmann. Bereits vor den Ferien habe man sich im Kollegium beraten, wie die Prüfungen ablaufen könnten.

Online-Plattform schon vor Corona beliebt

Über eine Kommunikationsplattform im Internet seien die Schüler dann darüber informiert worden. „Wir haben durch das Intranet eine gute Kommunikation mit den Schülern, sie sind gut informiert“, so Anke Bachmann.

Die Plattform ist jedoch keine Reaktion auf die Coronakrise. Ob Vertretungsstunden oder Projektwochen – seit Jahren schon greift die Evangelische Schule auf das Internet zurück, um bestimmte Abläufe zu kommunizieren. „Die Schüler sind das also schon gewohnt“, sagt Anke Bachmann.

Nur wenige Schüler dürfen sich in einem Prüfungsraum aufhalten. Quelle: Henry Mundt

Der gute Kontakt zu den Schülern sei dem Kollegium auch gerade jetzt sehr wichtig, sagt Anke Bachmann. Dass man klare Vorkehrungen treffe und sie auch gut kommuniziere, schaffe einen wichtigen Rahmen in diesen Zeiten.

Abiturienten stehen unter großem Druck

„Wir wollen unseren Schülern ein Gefühl der Sicherheit geben“, so die Schulleiterin. Dazu gehöre auch, eine gewisse Gelassenheit auszustrahlen und Druck von den Schülern zu nehmen.

Denn Anke Bachmann weiß, was die Abiturienten derzeit leisten müssen: „Dieses Jahr stehen die Schüler noch mal mehr unter Druck“, erklärt sie. Deshalb sei der Kontakt zu den Schülern so ungemein wichtig.

Unterschiedliche Eingänge und gestaffelte Ankunft – erhöhte Sicherheitsvorkehrungen beim Abitur am Evangelischen Gymnasium in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

„Sie brauchen Zuspruch und dass auch mal jemand nachhakt, wie es bei ihnen aussieht“, sagt Anke Bachmann. Auch deshalb seien gerade Videokonferenzen derzeit so wichtig. „Die Schüler brauchen ein Gesicht“, resümiert die Schulleiterin.

Beim Deutschabitur wird es eng

Insgesamt 100 Abiturienten schreiben in diesen Tagen ihre Abschlussprüfungen am Evangelischen Gymnasium. Ein logistischer Aufwand, wenn man bedenkt, dass nur höchstens sechs Schüler in einem Raum sein können. „Sicherlich braucht es da auch mehr Lehrkräfte“, erklärt Anke Bachmann.

Da die Schule derzeit sowieso zum Großteil digital stattfinde, könne man die Arbeit allerdings so umverteilen, dass genug Lehrer die Abiturprüfungen betreuen. Eng wird es allerdings, wenn die Deutschprüfungen anstehen.

Denn das Fach ist besonders gefragt – dementsprechend wird man an diesem Tag – dem 30. April – auf andere Standorte ausweichen müssen. „Beispielsweise in der Schifferstraße“, so Anke Bachmann. Doch bis dahin ist ja noch etwas Zeit – zunächst stehen erst einmal die Prüfungen in Biologie, Chemie, Physik und Informatik an, die am Mittwoch abgelegt werden. Am Freitag dann folgt das Englischabitur.

Erleichterung, dass das Abitur stattfindet

Dass die Prüfungen überhaupt abgelegt werden können – für die Schulleiterin ein wichtiger Schritt. „Im Interesse der Schüler finde ich es gut, dass sie stattfinden“, so Anke Bachmann. Sie begrüßt, dass eine Form gefunden wurde, die die Prüfungen erlaubt und gleichzeitig die Sicherheitsvorkehrungen berücksichtigt.

Am Montag, 20. April, begannen die Abiturprüfungen am Evangelischen Gymnasium Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Auch von den Schülern habe sie Ähnliches gehört. „Wir sind gut mit ihnen in Kontakt. Mein Eindruck ist, dass sie froh sind, ihr Abitur machen zu können“, meint Anke Bachmann. Auch von Eltern habe sie keine kritische Rückmeldung erhalten.

Im Kollegium versuche man, gelassen zu bleiben und die Schüler bestmöglich durch die Prüfungen zu bringen. Anke Bachmann: „Ich hoffe, dass es uns gelingt, dass die Schüler ihre Prüfungen gut bewältigen – auch emotional.“

Von Johanna Apel