Wiederentdeckt: Das Tagebuch einer unbekannten Neuruppinerin

Am 12. März hätte die Leipziger Buchmesse eröffnet werden sollen. Auch Manfred Neumann wollte dort ein Tagebuch vorstellen, das er gemeinsam mit der Psychologin Jutta Hagenschulte herausgegeben hat und das Anfang März im Regional-Verlag Ruppin erschienen ist.

Aufgrund der Coronakrise ist die Buchvorstellung nun etwas bescheidener ausgefallen – auf dem Hof vor dem Kornspeicher Neumühle fand am Dienstag eine Pressekonferenz mit Manfred Neumann und dem Verleger Peter Pusch statt. Vor Ort war auch der Fernsehsender RBB, der über die Buchvorstellung am Sonntag, 3. Mai, berichten wird.

Neuruppinerin schildert Kriegserinnerungen

Unter dem Titel „Ein Neuruppiner Tagebuch – 1941 bis 1945“ schildert eine unbekannte Frau aus Neuruppin in knappen Sätzen das Tagesgeschehen in den Kriegsjahren.

Das Wetter, die tägliche Bridge-Partie, die Kaffee-Kränzchen und die freundschaftlichen Besuche bei Familie Fischer wurden ebenso thematisiert wie die Sorgen des Alltags und die Kriegsereignisse jener Tage.

Etwa 20 Jahre lagen die Aufzeichnungen in einer der zahlreichen Bücherkisten, die der Möbelrestaurator Manfred Neumann zwischen all seinen Schätzen aufbewahrt.

Kleines grünes Buch in Kisten entdeckt

„Anfang vergangenen Jahres habe ich ein kleines dunkelgrün eingebundenes Büchlein mit der Aufschrift ,Für fünf Jahre’ in einer der Kisten entdeckt.

Ich habe es in meine Küche mitgenommen und angefangen zu lesen“, erzählt er. „Weit bin ich allerdings nicht gekommen, denn die Aufzeichnungen waren in Sütterlin-Handschrift verfasst.“

Herausgeber Manfred Neumann präsentiert das Original-Tagebuch der unbekannten Neuruppiner Autorin auf dem Gelände des Kornspeichers Neumühle. Quelle: Cornelia Felsch

Das Buch lag dann einige Wochen in der Küche, bis eine Freundin zu Besuch kam. „ Jutta Hagenschulte ist Psychologin und auch Buchautorin.

Alltagsleben während des Krieges

Sie liebt Tagebücher und erforscht gern Schicksale. Deshalb hat sie sich auch mit der Sütterlinschrift beschäftigt. Sie wohnt jetzt in Bochum, hat aber viele Jahre in Neuruppin gelebt. Sie hat die Aufzeichnungen in die lateinische Schrift übertragen.

„Als ich die Tagebuchaufzeichnungen nun in einer Form hatte, die ich entziffern konnte, hab ich es innerhalb eines Tages durchgelesen“, sagt Manfred Neumann. „Es war für mich besonders faszinierend zu erleben, wie jemand das normale Alltagsleben in den Kriegstagen schildert und dass Krieg und Bridge so nah beieinander liegen können.“

Verfasserin ist eine Unbekannte

Auch für den Verleger Peter Pusch war die Lektüre der Aufzeichnungen ein besonderes Erlebnis. „Ich habe das Tagebuch vier Mal gelesen. Es hat mich schon besonders erfasst, zu erfahren, wie innerhalb der fünf Jahre die Geschehnisse an Dramatik und Tragik zugenommen haben“, sagt er.

Seine Nachforschungen zur Identität der Autorin führten ihn in das Neuruppiner Museum, in das Kreisarchiv Ostprignitz-Ruppin sowie zum Stadtarchiv. Dennoch blieb die Verfasserin der Tagebuchaufzeichnungen bisher eine Unbekannte. „Das finde ich aber für die Geschichte nicht so schlimm“, sagt Manfred Neumann.

Von Schlesien nach Neuruppin

Die Autorin wurde vermutlich am 8. April 1878 in Schlesien geboren und stammte aus einer gut situierten Familie. In Neuruppin lebte sie in der Wallstraße 6. Sie betrieb eine eigene Schneiderei mit Angestellten, leistete sich regelmäßige Kino- und Konzertbesuche, las Bücher und fertigte Handarbeiten an.

Sie leistete freiwilligen Kriegsdienst und verfolgte aufmerksam das Tagesgeschehen. So schreibt sie zum Luftangriff auf Neuruppin am 10. April 1945: „Ein grauenvoller Tagangriff auf uns.

Offizielle Buchvorstellung steht aus

Eine Menge Menschen und Häuser sind nicht mehr, es war fürchterlich.“ Tags darauf: „Waschanstalt Methner ist nicht mehr, bis auf ihn ist alles tot, meine Wäsche von vier Monaten liegt unter den Trümmern.“

Ab 4. Mai ist das Tagebuch im Buchhandel erhältlich. Wann die offizielle Buchvorstellung und die Lesung in der Fontane-Buchhandlung stattfinden wird, kann Manfred Neumann zurzeit noch nicht sagen.

Der RBB strahlt seinen Bericht am Sonntag, 3. Mai, um 19.30 Uhr in der Nachrichtensendung RBB-aktuell aus.

Von Cornelia Felsch