Die große Zahl der Corona-Tests stellt die Mitarbeiter des LADR-Laborzentrums in Neuruppin vor immer größere Herausforderungen. In dem Labor an der Mesche wird ein Großteil der Abstriche bei Corona-Verdachtsfällen aus der gesamten Region untersucht. Nach anderen Laboren in Deutschland kommt auch das in Neuruppin zunehmend an die Grenzen dessen, was es leisten kann. Es kann nicht jeder, der einen Coronatest wünscht, ihn auch bekommen.

„Wir führen in Neuruppin etwa 1000 Tests pro Tag durch“, sagt Jan Kramer. Der Internist und Labormediziner ist Ärztlicher Geschäftsführer des LADR Laborzentrums Neuruppin und des LADR Laborzentrums an den Immanuel Kliniken in Hennigsdorf, Bernau und Rüdersdorf.

Genau wie das Labor in Neuruppin führt auch das in Hennigsdorf rund 1000 Tests auf den Sars-CoV-2-Erreger pro Tag durch, die sogenannten Coronaviren. „In dieser Woche erhöhen wir noch mal um 500 Teste pro Tag auf dann insgesamt 2500 Tests“, sagt Kramer. Viel mehr ist kaum machbar. Die medizinisch notwendigen Tests können aber zeitnah abgearbeitet werden.

Personal in den Laboren ist seit Monaten extrem belastet

„Die Leistung und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist fantastisch“, sagt Kramer. „Seit Beginn der Pandemie sind sie unermüdlich im Einsatz: Erst mussten die Testverfahren Anfang des Jahres aufgebaut werden, dann die erste Welle bewältigt werden und im Sommer hatten wir durch die Testung von Reiserückkehrern und Personen aus dem Bildungswesen auch keine Sommerpause.“

Jan Kramer ist Professor für Labormedizin an der Universität Lübeck und stellvertretender Vorsitzender des Berufsverbandes der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM). Die im Verband organisierten Einrichtungen decken etwa 90 Prozent aller Coronatests in Deutschland ab.

In der letzten Oktoberwoche haben die Mitgliedslabore des ALM rund 1,5 Millionen Coronatests bundesweit durchgeführt. Die Auslastung lag nahezu bei 100 Prozent, sagt Kramer. In der folgenden Woche ist sie minimal auf rund 97 Prozent dessen, was machbar ist, gesunken. Auch das ist noch immer zu viel. „Gut wäre eine dauerhafte Auslastung nicht über 80 Prozent“, sagt der Mediziner. Damit könnten die Labore sicher arbeiten.

Nicht jeder kann einen Coronatest bekommen

Das Robert-Koch-Institut fordert alle Ärzte auf, genauer zu prüfen, welche Patienten wirklich für einen Coronatest, einen sogenannten PCR-Test, infrage kommen. Wer zum Beispiel Kontakt zu einem infizierten Menschen hatte, soll nicht mehr automatisch selbst auf Coronaviren getestet werden, sagt Britta Avantario von der Kreisverwaltung in Neuruppin.

Einen Labortest gibt es nur, wenn ein Patient tatsächlich typische Covid-19-Symptome hat, etwa akute Bronchitis, Pneumonie, Atemnot, Fieber oder den Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Wichtig ist auch, ob der Betroffene zu einer Risikogruppe gehört, in einer Arztpraxis oder einem Krankenhaus arbeitet oder engen Kontakt zu älteren Menschen oder einer anderen Risikogruppe hat.

Hatten viele Schüler zum Beispiel Kontakt zu einem Lehrer oder einem Mitschüler mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion, müssen zwar alle in Quarantäne, weil sie Kontaktpersonen 1. Grades sind. Aber nicht jeder bekommt einen Coronatest, heißt es von der Kreisverwaltung. Den gibt es für diejenigen, die während der Isolation krank werden. Alles andere würde die Labore überfordern.

Labore bekommen mit der Grippewelle noch mehr zu tun

Die bekommen jetzt im Herbst ohnehin mehr zu tun. In der Grippesaison müssen sie zusätzlich abklären, ob es sich bei einer Infektion um Influenza oder Covid-19 handelt.

Die Ruppiner Kliniken testen alle Patienten, die dort behandelt werden, auf eine mögliche Corona-Infektionen. Patienten, die keine Symptome haben und auch zu keiner Risikogruppe gehören, bekommen seit der vergangenen Woche einen Antigen-Schnelltest, sagt Kliniken-Sprecherin Verena Clasen. Fällt der Schnelltest positiv aus, erfolgt zusätzlich ein herkömmlicher PCR-Test. So soll das Krankenhauslabor entlastet werden.

