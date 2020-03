Coronaverdacht in Neustadt: Acht von 19 Ergebnissen der Coronatests liegen vor – alle negativ

Neustadt

Die meisten der 19 Personen, die am 2. März Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Frau aus Berlin hatten, müssen weiter bangen. Obwohl die 19 Leute bereits am Freitag getestet worden sind, liegen bisher erst acht Ergebnisse vor – die sind alle negativ.

In 11 Fällen stehen die Testergebnisse noch aus, sagte Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) am Mittwoch vor der Presse. Der Landkreis rechne aber mit den restlichen Testergebnissen im Laufe des Mittwochs, so Reinhardt. Dies könne er aber nur für die Tests sagen, die im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gemacht wurden. Sechs der Kontaktpersonen seien in anderen Regionen getestet worden – auch hier liegen noch keine Ergebnisse vor.

Labore völlig überlastet

Reinhardt begründete die lange Zeitspanne zwischen Test und Ergebnis damit, dass „die wenigen zertifizierten Labore völlig überlastet“ seien. Bei dem vom Landkreis OPR beauftragten Labor liegen noch über 650 Proben zur Auswertung vor.

Es bleibt trotzdem bei der Schulschließung

Unabhängig von den Testergebnissen bleibe es aber dabei, dass die drei Neustädter Schulen und die Internate bis einschließlich 17.3 geschlossen bleiben und die etwa 2250 betroffenen Menschen in häuslicher Isolation bleiben sollen. „Ein Test kann auch falsch negativ sein“, so Reinhardt. Bisher habe der Kreis aber keine Meldungen erhalten, dass bei Menschen, die sich in häuslicher Isolation befinden, grippeähnliche Symptome aufgetreten seien.

Nach dem Coronaverdacht in Neustadt bleibt die Schule geschlossen. Die Bushaltestellen in Kyritz sind leer und Desinfektionsmittelangebote nach wenigen Minuten ausverkauft. Quelle: André Reichel

Neustadt steht seit dem Wochenende unter Coronaverdacht. Die drei Schulen und die beiden Internate wurden geschlossen, sämtliche Schüler, Lehrer und Horterzieher sowie deren unmittelbare Angehörige in häusliche Isolation geschickt – sie müssen also zu Hause bleiben. Insgesamt sind mehr als 2000 Personen von der Quarantäne betroffen.

19 Personen hatten in Neustadt (Dosse) Kontakt zu einer Infizierten

Hintergrund ist, dass eine Frau aus Berlin, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hatte, am Montag, 2. März, über mehrere Stunden Kontakt zu 19 weiteren Personen hatte. Sie hatte im Internat der Reitschule an einer Beratung teilgenommen, an der auch Mitarbeiter des Gestütes, Lehrer der Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule sowie ein Vertreter des Bildungsministeriums beteiligt waren.

Zum Zeitpunkt der Besprechung wusste aber noch niemand etwas von der Infektion. Die betroffene Frau aus Berlin erfuhr erst am Mittwoch, zwei Tage später, dass sie Kontaktperson einer Infizierten ist. Sie ließ sich dann testen und soll am Freitag erfahren haben, dass sie ebenfalls infiziert ist.

Kreisverwaltung informierte am Samstag per Eilmitteilung

Die Öffentlichkeit erfuhr am Samstag, 7. März, vom Coronafall aus Neustadt. Die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin teilte am Nachmittag per Eilmeldung mit, dass eine Person, die in Neustadt mit 19 weiteren Personen mehrere Stunden Kontakt hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Das Gesundheitsamt verfügte aus diesem Grund, dass für die Hengstpräsentation die am Samstag in Neustadt lief, spezielle Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssten. Zum Zeitpunkt der Mittelung lief die Hengstpräsentation bereits. Die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus betrafen aber nur die Teilnehmer, nicht das Publikum.

Von Kathrin Gottwald und Reyk Grunow