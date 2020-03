Coronavirus: Diese Veranstaltungen sind in Ostprignitz-Ruppin abgesagt

Neuruppin

Folgende Veranstaltungen in Ostprignitz-Ruppin sind abgesagt. Viele sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Freitag, 13. März

Das Wusterhausener Wegemuseum sagte seine für Freitag, 13. März, geplante Buchvorstellung „Mehr als eine Provinz – Widerstand in Brandenburg 1933-1945“ mit Hans-Rainer Sandvoß „aus gegebenem Anlass“ ab. „Wir werden die Veranstaltung zu einem geeigneteren Zeitpunkt nachholen“, kündigt Museumsleiterin Katharina Zimmermann an.

Die Frauendisko am Freitagabend im Jugendfreizeitzentrum Neuruppin, Fehrbelliner Straße 135, ist abgesagt.

Sonnabend, 14. März

Ähnlich ergeht es dem Tag der offenen Tür am Sonnabend, 14. März, beim Wusterhausener Schützenverein . „Er wird verschoben. Grund hierfür sind das Thema Coronavirus und Anstand sowie Respekt gegenüber dem Vorfall in Neustadt“, sagt der Vereinspräsident Raffael Eichmann.

Kurzfristig gestrichen wurden außerdem die Landesausstellung der Dackelzüchter am Sonnabend, 14. März, in Michaelisbruch und der Sportlerball des SV Dreetz am gleichen Tag. „Wir können uns gut vorstellen, die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt neu anzusetzen und auszurichten, müssen aber den Verlauf des Geschehens abwarten“, lässt der Dreetzer Vereinsvorstand mitteilen. Die Eintrittskarten behielten damit bis auf weiteres ihre Gültigkeit.

Das für den 14. März geplante Kabarett zum Frauentag im Wittstocker Rathaus wird nicht stattfinden. Die Stadt Wittstock hat alle öffentlichen Großveranstaltungen wegen der Corona-Gefahr abgesagt.

Im Wittstocker Rathaus finden ab sofort keine öffentlichen Veranstaltungen mehr statt. Diese Regelung gilt bis Ende April. Quelle: Christamaria Ruch

In Breddin ist der für Sonnabend, 14. März, vorgesehene Vereinsball abgesagt. Er soll aber nachgeholt werden. Der neue Termin werde rechtzeitig bekanntgegeben, sagt Gerhard Zelder vom Vorstand der Breddiner Sportangler.

Der Kreisparteitag der SPD in Ostprignitz-Ruppin, der am Sonnabend, 14. März, im Sportcenter an der Neuruppiner Trenckmannstraße hätte stattfinden sollen, ist abgesagt.

In Neustadt fallen laut Pfarrerin Anja Grätz „sämtliche unserer Gemeindeveranstaltungen in dieser Woche angesichts der angespannten Situation wegen des Coronavirus vorsichtshalber aus“.

Sonntag, 15. März John Lee Hooker Jr. J.C.Miller PhotographyJ.C.Miller Photography

In Neuruppin fällt am Sonntag, 15. März, das Konzert mit Reverend John Lee Hooker Jr. und Band in der Neuruppiner Kulturkirche aus. Ein neuer Termin wird demnächst bekanntgegeben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der Musiker durfte wegen der weltweiten Coronafälle nicht aus den USA ausreisen.

Dienstag. 17. März

In Neustadt sah die CDU-Ortsgruppe für Dienstag, 17. März, einen Vor-Ort-Termin am Freibad mit einem Landschaftsplaner vor. Laut der stellvertretenden Ortsgruppenvorsitzenden Katrin Covic werde dies nun um „einige Zeit“ verschoben. „Einen neuen Termin werden wir in Kürze bekannt geben.“

Samstag, 21. März

Die für den 21. März geplante Verleihung des Jugendförderpreises Musik im Wittstocker Rathaus wird nicht stattfinden. Die Stadt Wittstock hat alle öffentlichen Großveranstaltungen wegen der Corona-Gefahr abgesagt.

Sonntag, 22. März

Die Lesung mit Wladimir Kaminer in Sewekow wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Quelle: Regine Buddeke

Die Lesung mit Kultautor Wladimir Kaminer, die am Sonntag, 22. März, in der Max-Schmeling-Halle in Sewekow geplant war, wird auch nicht stattfinden. Die Wittstocker Stadtverwaltung bemüht sich um eine Terminverlegung.

Weitere abgesagte Termine

Das für Sonntag, 26. April, geplante Konzert mit dem Wittstocker Blasorchester in der Stadthalle ist gestrichen worden. Die Stadt Wittstock hat sämtliche Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter abgesagt. Diese Regelung gilt bis Ende April.

Von MAZonline