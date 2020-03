Neuruppin

Der Märkische Sportverein MSV hat am Freitag sämtliche Trainingseinheiten abgesagt. Um die Gesundheit aller Mitglieder zu schützen und die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sei der Spielbetrieb bis Sonntag, 22. März, vorerst eingestellt. Das teilte der Vereinspräsident Thomas Huch mit.

Wann die Mannschaften des MSV wieder zum Training zusammenkommen, ist noch offen. Über die „Neubewertung der Lage“ werde „fortlaufend“ beraten, so Thomas Huch, der die MSV-Mitglieder über die Internetseite des Vereins auf dem Laufenden halten will. Der MSV ist der größte Sportverein im Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

Wegen der Corona-Krise hatte die Stadt Neuruppin bereits am Freitag alle öffentlichen Veranstaltungen in städtischen Gebäuden abgesagt. Untersagt ist seitdem auch das Vereinstraining in städtischen Turnhallen.

Von MAZonline