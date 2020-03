Coronavirus: Masken sind Mangelware bei Neuruppiner Pflegediensten

Neuruppin

Ebay war die Rettung. 200 Schutzmasken hat der Neuruppiner Arbeiter-Samariter-Bund über die private Auktionsplattform ausfindig gemacht und geordert. Nach einer Zitterpartie in Zeiten von unseriösen Verkäufern sind sie nun auch angekommen: „Wir sind total erleichtert“, sagt Geschäftsführerin Katrin Köppen.

Zwei Probleme gibt es allerdings noch mit dem hoch willkommenen Ebay-Fund. Weil die Beschreibung auf den Masken in Chinesisch ist, ist sich die Geschäftsführerin nicht ganz sicher, um welche Schutzklasse es sich handelt: FFP1, FFP2 oder doch FFP3. Das müsste sie aber eigentlich wissen, um sie entsprechend einsetzen zu können. Und: Der Verkäufer hat die Schotten dicht gemacht. Keine Hoffnung auf weiteren Nachschub.

Riesenbedarf an Schutzmasken

Dabei braucht das Unternehmen dringend Schutzmasken, um die Übertragung des Coronavirus zu verhindern. Der Bedarf liege bei etwa 50.000 Stück im Monat, sagt Katrin Köppen. Schließlich betreuen die rund 280 ASB-Mitarbeiter in Neuruppin und Umgebung etwa 1000 Menschen in Kitas, Seniorenhäusern oder in der Tagespflege.

Viele Menschen also, die als Covid-19-Risikogruppe zählen. Und die Lager sind so gut wie leer. Auch bei den Desinfektionsmitteln sieht es mau aus. „Unsere Vorräte reichen da noch für gut eine Woche“, sagt Katrin Köppen.

Bund will Schutzausrüstung schicken

Alle Versuche, über offizielle Stellen an Schutzausrüstung zu kommen, seien bislang fehlgeschlagen, so die Geschäftsführerin. Von den vom Bund versprochenen Mitteln sei beim ASB in Neuruppin noch nichts angekommen. Nur Apotheken lieferten ab und zu. „Wenn sie was haben.“

Der Arbeiter-Samariter-Bund betreibt unter anderem ein Seniorenhaus auf dem Neuruppiner Schulplatz. Quelle: Henry Mundt

Ebay scheidet als Bezugsquelle auf Dauer eigentlich aus. „Die Preise sind dort zum Teil unermesslich – und wir müssen auch auf unsere Liquidität achten“, sagt die ASB-Chefin. Masken versucht das Unternehmen deshalb nun privat bei Menschen zu bekommen, die diese selbst nähen.

Was tun beim ersten Corona-Fall?

Das leere Lager mache sie „sehr unruhig“, sagt Köppen. „Was passiert, wenn wir den ersten Corona-Fall in einem Heim haben und keine Schutzausrüstung?“ Die letzten Masken verteilt sie derzeit an ihre Mitarbeiter. Und zwar an diejenigen, die im mobilen Pflegedienst arbeiten. „Sie haben das größte Risiko, wenn sie zu den Menschen rausfahren.“

Bei den Desinfektionsmitteln setzt Köppen darauf, dass die Landesregierung jetzt Betriebe bittet, ihre Produktion umzustellen. „Eine Brauerei könnte so was zum Beispiel sicher machen.“

Genug Flüssigkeit zum Abtöten von Keimen hat das Senioren- und Pflegeheim in der Rheinsberger Stadionsiedlung zwar. Doch der Mundschutz fehle in der Einrichtung von „Pro Seniorenpflege“ ebenfalls, so Leiterin Diane Borchert. „Für den Fall X haben wir noch etwas“, sagt sie. Für den Alltag reichten die Vorräte jedoch nicht.

Desinfektionsmittel werden knapp

Auch bei der Diakonie Ostprignitz-Ruppin sind Schutzmittel ein rares Gut. FFP3-Masken, wie sie für die Pflege von Covid-19-Patienten notwendig wären, fehlen völlig. Bei den Desinfektionsmitteln würden derzeit die letzten Bestände verbraucht, sagt Geschäftsführer Tobias Kindt.

Zwar hat Kindt längst Nachschub bestellt. Doch der Lieferzeitpunkt ist ungewiss. „Sie können bestellen, aber es gibt keine Lieferzusage“, sagt er.

In ihrer täglichen Arbeit sind Pflegedienste unbedingt auf Desinfektionsmittel angewiesen. Insulin-Injektionen geben, Katheter legen – „Körperkontakt ist die Grundvoraussetzung unserer Arbeit“, sagt Tobias Kindt.

Hoffen auf Nachschub

Er hofft, dass der Nachschub möglichst schnell kommt. Sollte er auf sich warten lassen, so setzt Kindt auf die Unterstützung anderer Pflegedienste oder des Gesundheitsamtes.

Der Seniorenwohnpark Radensleben profitiert derzeit davon, dass er zu Emvia Living gehört – einer großen Unternehmensgruppe, die deutschlandweit mehr als 60 Pflegeeinrichtungen betreibt. Dank des großen Zentrallagers gäbe es derzeit noch keine Engpässe bei Schutzmitteln, heißt es beim Seniorenwohnpark. Lediglich die FFP3-Masken sind knapp – eine kleine Notreserve für den Fall, dass eine Covid-19-Infektion festgestellt werden würde, gibt es jedoch.

Bestände reichen für zwei bis drei Wochen

Das Neuruppiner Beatmungs-und Intensivpflegezentrum (BIZ) hatte schon vor dem Versorgungsengpass große Mengen an Schutzmasken bestellt. „Die gehen bei unserer Art von Pflege natürlich auch schnell weg“, sagt Geschäftsführer Robert Lorenz. Für die nächsten zwei bis drei Wochen seien die Bestände jedoch ausreichend.

Geschäftsführer Robert Lorenz vom Beatmungs- und Intensivpflegezentrum (BIS) an der Alt Ruppiner Allee in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

„Wir sind derzeit noch in einer komfortablen Lage“, sagt Lorenz. Um die derzeit zwölf Patienten weiterhin gut betreuen zu können, hat er vorsorglich zusätzlichen Mundschutz nähen lassen – 200 Masken für den Ernstfall.

Hotel wollte Handwaschlotionen spenden

Vor Kurzem bekam Lorenz ein ungewöhnliches Hilfsangebot. Ein Hotel war einem Aufruf des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes gefolgt und wollte seine Seifenbestände verschenken. Leider nur Handwaschlotionen, die den Hygiene-Standards im BIZ nicht genügen. Lorenz freute sich trotzdem über das Angebot.

Jede Beatmungsmaschine im BIZ ist individuell auf den jeweiligen Patienten eingestellt. Lorenz hat zwei zusätzliche Beatmungsmaschinen gekauft, um für den Notfall gerüstet zu sein. Mit den Ruppiner Kliniken habe er sich bereits abgesprochen, sagt er – sollte es dort zu einem Engpass kommen, würde er eine seiner Maschinen abtreten.

