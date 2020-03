Coronavirus: Neuruppiner Kinderärzte warten auf Schutzausrüstung

Neuruppin

Die Schutzkleidung hat er jetzt immer an, wenn er mit Atemwegssymptomen zu tun hat. „Also quasi den ganzen Tag“, berichtet der Kinderarzt aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin der MAZ. Namentlich will er sich nicht äußern in Coronavirus-Zeiten. Den Ruf nach dem Nötigsten in dieser Krise aber absetzen. „Wir brauchen unbedingt Schutzausrüstung.“

Denn sollte kein Nachschub von offiziellen Stellen kommen, werde es irgendwann Einschränkungen im Betrieb seiner Praxis geben. Der Vorrat – selbst besorgte Schutzgegenstände aus verschiedenen privaten Quellen – werde höchstens noch für ein paar Tage reichen.

Arzt fürchtet einschneidende Einschnitte

„Wenn wir bis dahin nichts bekommen, würden andere Abläufe greifen“, stellt der Arzt fest. Sprich: Die Praxis, in der jetzt schon strikte Abstandsregeln im Wartezimmer gelten, müsste dann völlig auf persönlichen Kontakt verzichten und würde stattdessen ausschließlich per Telefon beraten.

Das wäre für Eltern und ihre Kinder ein bedeutender Einschnitt, urteilt der Mediziner. Seine Nachfrage nach Schutzausrüstung bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) sei aber bisher ergebnislos verlaufen.

Probleme bei Beschaffung von Schutzausrüstung

Tatsächlich fehle diese derzeit, bestätigt KVBB-Sprecher Christian Wehry. Und das, obwohl die Beschaffungsstelle der Vereinigung Hersteller weltweit seit zwei Wochen abklappere. „Da ist aber so gut wie nichts zu bekommen.“

Am Samstag sei zwar eine Lieferung von Schutzmasken angekommen. Allerdings habe diese von der KVBB finanzierte und über das Brandenburger Gesundheitsministerium beschaffte Charge lediglich für die 20 Corona-Abklärungsstellen landesweit gereicht. Die ambulant praktizierenden Ärzte konnten darüber nicht beliefert werden.

Hoffnung gebe es dennoch. Denn der Bund hat versprochen, Schutzausrüstung zu beschaffen. „Wir warten händeringend darauf“, so Wehry. Sobald etwas in Potsdam eintrifft, werde der KVBB einen schnellen Versand an die Arztpraxen organisieren.

Bitte um telefonische Anmeldung an einer Neuruppiner Kinderarztpraxis. Quelle: Henry Mundt

Die Neuruppiner Kinderärztin Anke Richter hat zwar nun ebenfalls Schutzartikel angefordert. Allerdings erfolglos. Bisher benutzt sie aber ohnehin keine. Sie wolle ihre jungen Patienten nicht verschrecken, solange sie keine Corona-Verdachtsfälle behandeln muss. Nur die Hände wasche sie jetzt deutlich öfter als sonst. Der Handschlag zur Begrüßung falle schon länger weg.

„Keine Panik schüren“

„Wir müssen vorsichtig sein, dürfen aber keine Panik schüren.“ Sollte sich die Lage verändern und es mehr Erkrankungen in der Region geben, dann schließt es Anke Richter aber nicht aus, zum Mundschutz zu greifen.

Einfach so vorbeikommen, kann man bei ihr nicht mehr. Stattdessen vergibt die Praxis telefonisch und per Mail Termine. Weil der Wartebereich klein ist, dürfen sich dort derzeit nur zwei Personen aufhalten. „Die anderen müssen eine Runde vor der Tür drehen.“

Weniger Patienten als sonst

Dabei beschränkt sich die Ärztin wie manche andere Kollegen nicht nur auf akute Fälle. Sie will, dass die Eltern die Kontrolluntersuchungen nicht ausfallen lassen. Und bietet notfalls auch Termine vor der offiziellen Sprechzeit oder am Ende des Tages an.

Allerdings melden sich derzeit ohnehin nicht so viele Patienten bei ihr wie sonst. Anke Richter vermutet, dass dabei die Angst vor Ansteckung in einer Arztpraxis eine Rolle spielen könnte. Aber auch, dass die Eltern in der für das Gesundheitssystem schwierigen Lage nicht wegen eines kleinen Schnupfens die Praxen verstopfen wollen.

Nur eine Begleitperson pro Kind

Bei den anderen Kinderärzten in der Region scheint die Lage anders zu sein. Der Arzt, der anonym von der fehlenden Schutzausrichtung berichtet, sagt, dass die Zahl seiner Patienten deutlich steigt.

Eine andere Kinderarztpraxis bittet schon auf ihrer Internetseite dringend darum, auf den Praxisbesuch zu verzichten, sofern keine ernsthafte Erkrankung vorliegt.

Seit Montag gilt dort auch: Einen Arzttermin gibt es nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung. Und unter strengen Auflagen: nur eine erwachsene Person darf ein Kind begleiten und die Patienten dürfen die ihnen zugewiesenen Wartebereiche nicht mehr verlassen.

Von Celina Aniol