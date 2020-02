Coronavirus: So schützen sich die Menschen in der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin

Kyritz

Corona in den Medien, Corona auf der Straße. Doch ist das neuartige Virus tatsächlich überall Gesprächsthema? Der genauere Blick ergibt ein differenziertes Bild, wie sich durch MAZ-Nachfragen herausstellte – in Schulen und Kitas, bei Behörden, Ärzten und in Supermärkten beispielsweise.

„Gestern ist mir die erste Kundin mit einem Mundschutz aufgefallen.“ Sibylle Bruns ist Angestellte im Rewe-Markt in Pritzwalk. Sie beobachtet in den letzten Tagen, wie sich die Regale in der Hygieneabteilung sichtbar leeren. „Es werden vermehrt Desinfektionsartikel gekauft“, sagt sie. Feuchttücher sind ebenfalls hoch im Kurs.

Große Nachfrage nach Mundschutzmasken

Dann hört es aber auf. Lebensmittel gehen in der Pritzwalker Filiale nicht in Massen über das Kassenband. „ Hamsterkäufe beobachte ich nicht“, sagt die Rewe-Mitarbeiterin. Ähnliche O-Töne gibt es auch aus dem benachbarten Meyenburg. Andrea Hildebrandt gehört zum Team der Prignitz-Apotheke im Ort.

„Wir spüren unter unseren Kunden keine Panik“, sagt sie. Dennoch ist der Bestand der Hygieneartikel deutlich geschrumpft. Der Mundschutz ist gefragter denn je. „Wir haben immer noch Artikel da“, sagt Hildebrandt „aber wir bekommen nie so viele von den Lieferanten, wie wir bestellt haben.“

Ob Kita oder Apotheke : Das Coronavirus ist Gesprächsstoff

Obwohl das Virus in aller Munde scheint, bleiben die Meyenburger scheinbar entspannt. „Die Kunden informieren sich, aber nicht vermehrt“, sagt Andrea Hildebrandt. Bei Gesprächen mit der Kundschaft kommt der Klatsch des Tages auch bei ihr an. So soll es laut einer Dame keine Nudeln mehr beim heimischen Netto-Markt geben. Ob es stimmt, kann die Mitarbeiterin der Meyenburger Apotheke nicht sagen.

So spielt in den Kyritzer Kitas „Kunterbunt“ und „Hundert Sterne“ das Coronavirus als Thema bisher überhaupt keine Rolle. Carola Waap, Leiterin der Kita „Kunterbunt“ sagt: „Erkältungskrankheiten sind immer aktuell, aber selbst da gibt es derzeit keine erhöhte Zahl von Erkrankungen.“

Handhygiene ist in der Kita sowieso immer ein Thema und wird täglich praktiziert. Außerdem werden die Räume regelmäßig gelüftet. „Fragen von Eltern gab es bisher nicht“, so Carola Waap. Das bestätigt auch Astrid Wittig, Leiterin der Kita „Hundert Sterne“. Auch dort ist die Zahl der Erkältungskrankheiten derzeit kein Problem.

Hamsterkäufe in Kyritz

Dass sich Kunden bevorraten oder gar zu Hamsterkäufen neigen, sieht man in der Kyritzer Rewe-Filiale derzeit nicht. Corona spiele dort bisher keine Rolle, hieß es aus der Marktleitung.

Ganz anders indes das Bild in einem Markt ein paar Straßen weiter: „ Hamsterkäufe erkennen wir an der Kasse aktuell daran, dass plötzlich viel mehr Kunden Einkäufe über 100 Euro tätigen“, verrät eine der Verkäuferinnen. Derzeit würden manche Einkaufsmengen jedenfalls so groß sein wie sonst nur vor Feiertagen.

Hausärzte sind auf das Coronavirus vorbereitet

In der Arztpraxis von Jörg Kannenberg in Kyritz sei Corona das Gesprächsthema schlechthin. „Viele Menschen sind ziemlich verunsichert, und Panik macht die Sache nur noch schlimmer“, sagt er. Klar sei jedoch auch: „Das Virus wird wohl kommen. Aber wir werden das überleben. Im Übrigen sind wir Hausärzte vorbereitet, falls ein solcher Patient erscheinen sollte.“

Für besonders ärgerlich hält Kannenberg, dass aufgrund der Aufgeregtheit in der Öffentlichkeit der Mundschutz überall komplett ausverkauft und nicht mehr nachbestellbar ist. „Denjenigen, die ihn wirklich brauchen, fehlt er am Ende doch“, so der Arzt beispielsweise mit Blick auf die häusliche Krankenpflege oder seine Kollegen in Zahnarztpraxen oder Krankenhäusern.

Schüler diskutieren täglich über das Coronavirus

Auch in der Kyritzer Carl-Diercke-Schule ist der Coronavirus Thema. „Unsere Schüler diskutieren darüber jeden Tag“, berichtet die stellvertretende Schulleiterin Annett Bendick. Am Montag werden alle Schüler zum Thema belehrt. Dabei werden Punkte angesprochen, wie das Vermeiden von Menschenansammlungen, Husten und Niesen in die Ellenbeuge und die Handhygiene.

„Schon länger haben wir in allen Toiletten Behälter mit Desinfektionsmittel installiert“, sagt Annette Bendick. Jüngst bekam die Diercke-Schule eine E-Mail, in der das Schulamt auffordert, Corona-Verdachtsfälle umgehend zu melden. „Weitere Vorkehrungen gibt es zur Zeit nicht“, sagt die stellvertretende Schulleiterin.

Reisebüros spüren erste Auswirkungen

Bei den Reisebüros in der Neuruppiner Innenstadt blickt man gelassen auf die Ausbreitung des Coronavirus. „Wir hatten schon die ein oder andere besorgte Nachfrage von Kunden, insbesondere von Kreuzfahrtgästen“, sagt Nico Schulz-Portée vom Reisebüro Touristic Tours in Neuruppin.

Nico Schulz-Portée ist der Inhaber des Neuruppiner Reisebüros Touristic Tours. Quelle: Feliks Todtmann

„Die Menschen haben weniger Angst vor einer Ansteckung, als davor, dass ihr Urlaub abgesagt werden muss oder sie am Urlaubsort womöglich unter Quarantäne gestellt werden.“ Mittlerweile würden bereits zahlreiche Veranstaltungen wie Frühlingsfeste in Norditalien abgesagt. „Erst gestern musste ein Reisebus mit Ziel Norditalien zurückbeordert werden.“

Elke Horenburg vom Reisebüro Elba in Neuruppin hat ähnliche Erfahrungen gemacht: „Aufgrund des Virus wurden bereits mehrere Großveranstaltungen abgesagt.“ Sie betreut viele Geschäftskunden, die jetzt ihre Reisen zu Messen im Ausland stornieren müssen. Auch sie selbst ist davon betroffen: „Eigentlich fahren wir jedes Jahr zur Internationalen Tourismusbörse nach Berlin, jetzt ist gar nicht klar, ob die Messe überhaupt stattfinden wird.“

Ruppiner Kliniken: „Bislang noch kein Verdacht auf Coronavirus “

Bei den Ruppiner Kliniken sieht man sich indes gut gerüstet für ein mögliches Auftreten des Coronavirus in der Region, einen Verdachtsfall gab es jedoch noch nicht. „Weder haben wir bislang Patienten, die uns wegen eines Verdachtes auf eine Infektion aufsuchen, noch vermehrte Anrufe verzeichnen können“, erklärte die Pressesprecherin der Ruppiner Kliniken, Verena Clasen.

Im Verdachtsfall rät sie dazu, nicht sofort ins Krankenhaus zu fahren, sondern zunächst beim Hausarzt, dem ärztlichen Bereitschaftsdienst oder der Notaufnahme anzurufen. Zudem solle auch das zuständige Gesundheitsamt informiert werden. Gemeinsam werde dann über das weitere Vorgehen entschieden. „Wichtig ist, dass Menschenansammlungen, wie sie in Wartebereichen von Arztpraxen oder Notaufnahmen nicht unüblich sind, gemieden werden“, sagt Clasen.

Sechs Betten für die Behandlung von Corona-Patienten

Teile der Notaufnahme der Ruppiner Kliniken wurden bereits für den Ernstfall vorbereitet. „Für akute Fälle halten wir sechs Plätze vor“, erklärt die Sprecherin, „wir bereiten uns außerdem auf den Ernstfall vor, ein Betten-Haus ausschließlich für die adäquate Behandlung von Betroffenen zu nutzen“. Eine stationäre Behandlung von Covid-19-Patienten sei jedoch nur bei einem schweren Krankheitsverlauf angezeigt. Bei leichteren Verläufen werden die Menschen in der Regel zu Hause behandelt.

In den Neuruppiner Pflegeheimen wurden bislang keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. „Wir haben ja sowieso schon hohe Hygienestandards“, sagt Angela Brunnemann vom ASB-Seniorenhaus am Schulplatz. Für Besucher und Bewohner der Einrichtung wurden auf jeder Etage eigens Aushänge mit Hinweisen zum Schutz vor Viren angebracht. „Desinfektionsmittel ist bei uns noch genügend vorhanden.“

Firma Huch Behälterbau: Zweitwerk in Shandong produziert seit zehn Tagen wieder

Entspannt ist auch Thomas Huch, Chef der Firma Huch Behälterbau in Werder, die in Qingdao in der chinesischen Provinz Shandong ein Zweitwerk mit etwa 100 Beschäftigten hat. Seit zehn Tagen könnten die chinesischen Mitarbeiter wieder arbeiten, nachdem das Werk für etwa drei Wochen geschlossen und das öffentliche Leben in der Millionenmetropole wegen des Virus völlig lahm gelegt war.

Da aber niemand positiv getestet wurde und die Hygienevorschriften eingehalten wurden, konnte das Werk den Betrieb wieder aufnehmen. „Wir müssen wieder zur Normalität zurückkehren“, sagt Huch. Das ist aber nicht so einfach, denn die Zulieferer kommen aus verschiedenen Provinzen und jede entscheidet selbst, wann die Beschränkungen aufgehoben werden.

Schmunzeln musste Huch, der alle zwei Tage mit dem Werk in China telefoniert, weil ihm jetzt angeboten wurde, Schutzmasken zu liefern, weil die in Deutschland ja nun knapp geworden seien. „Das ist Ironie des Schicksals“, sagt Huch. Hatte doch sein Team Anfang Februar 5000 Schutzmasken für die Mitarbeiter in China geschickt.

Von Sandra Bels, Feliks Todtmann, Julia Redepenning, Matthias Anke und Andreas Vogel