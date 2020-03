Im Dauereinsatz: So arbeiten die Virentester von Neuruppin

Neuruppin

Zwar ist ausgerechnet jetzt die Telefonanlage defekt, aber so leicht lässt sich Kurt-Herbert Jung nicht aus der Ruhe bringen. Der 67-jährige Arzt für Labormedizin, Toxikologie und Pharmakologie ist ärztlicher Leiter des LADR-Blutlabors an der Neuruppiner Mesche.

Tests auf Drogen , Keuchhusten, Viren

Seit Mittwoch können dort von den rund 80 Mitarbeitern die eingereichten Proben im Labor nicht allein auf Influenza, den RSV-Virus, das ist ein grippaler Infekt, auf Keuchhusten sowie auf verschiedenste Drogen getestet werden, sondern auch auf den Corona-Virus. „Wir haben jetzt dafür die notwendigen Bestimmungskits“, sagt Jung und auch Einmalkittel sowie den speziellen Mundschutz für die Beschäftigten.

Mit Hilfe der Bestimmungskits kann durch ein genau festgelegtes Verfahren im Labor ermittelt werden, ob der Träger der Probe mit dem Coronavirus infiziert ist. „Ein einfacher Test ohne Vorbereitung dauert etwa vier Stunden“, sagt Jung, der aus Wuppertal stammt und in Mainz zunächst Chemie studiert hat, bevor er in Göttingen auch Medizin studierte. Mit Vorbereitung, Analyse und Auswertung der Probe summiert sich die Zeit auf mindestens acht Stunden, bis das Ergebnis feststeht und mitgeteilt werden kann.

Pläne für ein Abstrichzentrum in Neuruppin

Jung ist bestrebt, dass das Ergebnis für die Proben innerhalb von 24 Stunden, spätestens aber nach 48 Stunden vorliegt. Das ist nicht ganz einfach und bedarf einer genauer Organisation – landen doch beim Neuruppiner Labor täglich bis zu 5000 Aufträge. Da ein Auftrag in der Regel aus drei Röhrchen besteht, die erfasst, getestet und dokumentiert werden sollen, etwa zum Blutbild oder zur Blutgerinnung, müssen vom Labor bis zu 45.000 Untersuchungen am Tag geleistet werden, rechnet Jung vor.

Kurt-Herbert Jung (67) ist ärztlicher Leiter des LADR-Blutlabors in Neuruppin. Quelle: Andreas Vogel

Ein Test auf Corona kostet derzeit 140 Euro

Trotz dieser jetzt schon enormen Aufgabe plädiert der Arzt dafür, dass auch in Neuruppin ein sogenanntes Abstrichzentrum eingerichtet wird. So etwas gibt es schon seit Dienstag in Cottbus und in Forst in der Lausitz, wo Corona-Verdachtsfälle getestet werden. Denn wichtig sei, so schnell wie möglich „vernünftige Zahlen“ darüber zu bekommen, wie weit sich das neue Virus bereits ausgebreitet hat. „Die Influenza ist seit Jahrzehnten bekannt, da gibt es Impfstoffe dagegen, bei Corona jedoch nicht“, sagt Jung.

Nach MAZ-Informationen prüfen das Gesundheitsamt des Kreises und die Ruppiner Kliniken gerade, wie so ein Abstrichzentrum in Neuruppin aussehen könnte. Offizielle Informationen gibt es derzeit dazu aber nicht. In Cottbus kommen Corona-Verdachtsfälle nicht in die Notaufnahme, sondern in ein provisorisches Zelt, das in der Nähe aufgebaut wurde.

Schild an der Tür zum Infektionsbereich. Quelle: Andreas Vogel

Einige Zeit in den USA gearbeitet

Etwas ähnliches kann sich Jung auch für Neuruppin vorstellen. Möglich sei aber auch eine Art „Drive in“ wie bei McDonalds. „Man fährt ran, mit einem Wattestäbchen wird ein Abstrich gemacht und dann fährt man wieder raus.“ Als Mediziner ist Jung dafür, dass sich möglichst viele Leute testen lassen. Doch sieht er auch die Grenzen – zum einen, weil so ein Test auf den Coronavirus derzeit rund 140 Euro kostet, zum anderen, weil es auch genügend Personal zum Testen und Auswerten geben muss.

Klar ist aber, dass die Mitarbeiter des Neuruppiner LADR-Labor getestet werden. „Das ist allein schon eine Sicherheitsfrage“, sagt Jung. Schließlich soll niemals der Verdacht aufkommen können, dass sich jemand während der Arbeit im Labor infiziert habe. Auch Jung selbst, der einige Zeit in den USA gearbeitet hat, wird sich testen lassen. Keine Frage.

Beruhigt ist der Arzt, dass die Telefonanlage wieder geht. Die Telekom hat den Hardwarefehler in ihrer Neuruppiner Vermittlungsstelle behoben.

