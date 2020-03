Corona-Verdacht in Neustadt: 18 Personen in Quarantäne

Neuruppin

Nach Bekanntwerden des Coronafalls in Neustadt befinden sich aktuell 18 Personen in Quarantäne. Das sagte Dagmar Sissolak, Amtsärztin im Gesundheitsamt des Kreises Ostprignitz-Ruppin, am Sonntag Nachmittag während einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz zum Coronafall in Neustadt.

Auch ein Mitarbeiter des Ministeriums ist betroffen

Unter Coronaverdacht stehen nicht nur die drei Mitarbeiter des Gestüts, sondern auch eine Mitarbeiterin des Amtes Neustadt. Auch ein Mitarbeiter des Bildungsministeriums aus Potsdam befindet sich unter den Betroffenen, die nun in Quarantäne sind.

Er gehörte offenbar zum Personenkreis derer, die am Montag im Internat der Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule an einer mehrstündigen Besprechung teilgenommen hatten.

Dagmar Sissolak, Amtsärztin im Gesundheitsamt des Kreises Ostprignitz-Ruppin, informiert in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz zum Coronafall in Neustadt. Quelle: Sandra Bels

Wie sich erst später herausstellte, war eine Teilnehmerin dieser Besprechung, eine Frau aus Berlin, mit dem Coronavirus infiziert. Die Frau hatte erst am Mittwoch erfahren, dass eine Person, mit der sie Kontakt stand, mit dem Virus infiziert ist. Daraufhin war sie getestet worden, am Freitag lag das positive Ergebnis vor.

Covid 19: Die Testergebnisse sollen am Montag vorliegen

Alle 18 Personen, die Kontakt zu der Berlinerin hatten, werden jetzt ebenfalls getestet, hieß es auf der Pressekonferenz. Die Ergebnisse sollen bereits am Montag vorliegen, so das Gesundheitsamt des Kreises. Durch den Kontakt mit der Infizierten in Neustadt (Dosse), Kreis Ostprignitz-Ruppin, sind jetzt drei Bundesländer von dem erneuten Fall betroffen: Brandenburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Von Sandra Bels