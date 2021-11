Wuthenow

„Es geht darum, anderen Bands Mut zu machen. Die sollen sich auf die Bühne stellen und sagen: Wir haben hier einen Song mit zwei Akkorden und der handelt von Liebe. Den spielen wir jetzt und da stehen wir dazu.“ Dirk Becker spricht mit Begeisterung von den Creative Rockers – der neuen Plattform für selbst gemachte Musik in Neuruppin.

„Es gibt in der Region eine Szene. Aber die ist sehr verstreut, und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Die Leute sind es nicht gewohnt miteinander zu sprechen. Wir wollen das ändern und die kreativen Musiker näher zusammenbringen.“

Hauptquartier der Creative Rockers ist die liebevoll ausgebaute Scheune auf dem Hof von Dirk Becker in Wuthenow. Hier probt auch seit 2017 die Band The Men of Desert – die Menschen der Wüste. Laut Becker ist der Name eine philosophische Anspielung auf die innere menschliche Leere, die man durchqueren muss, auf der Suche nach sich selbst.

Konkurrenz mit Profibands bei der Live-Musik

Für Heiko Weißenfels geht es auch um die äußere Welt, in der er lebt: „Manchmal fühlt es sich an, als würden wir hier in einer kulturellen Wüste leben.“ Zumindest was handgemachte Musik aus der Region angeht: „Bei den meisten Konzerten spielen Bands, die nur covern und auch noch von weither in die Stadt kommen. Bei uns ist das anders, wir sind von hier.“

Trotzdem ist es eine Herausforderung für die Freizeitmusiker, mit den Profis konkurrieren zu müssen: „Die haben das gelernt und machen nichts anderes. Die liefern ihre Shows perfekt ab. Wir wollen damit punkten, dass unsere Musik von Herzen kommt“, sagt Weißenfels.

Die meisten Lieder schreiben sie selbst. Aber auch die Men of Desert haben hin und wieder den Song einer anderen Band im Repertoire, sagt Dirk Becker: „Wenn wir mal einen Coversong spielen, dann muss der zu uns passen und dann interpretieren wir den auch auf unsere ganz eigene Art. Wir verneigen uns damit vor dem Komponisten – aber ich spiele kein Solo von Santana nach. Wir sprechen unsere eigene Sprache.“

Creative Rockers stecken Herzblut in ihre Songs

Bei den Proben ist dieses Mal Dennis Biemann von der Band Drunken Hippies aus Neuruppin zu Gast. Auch er ist mit seiner Punk-Rock-Grunge-Band Teil der Creative Rockers. Er hofft, dass durch die Plattform andere Bands Mut bekommen, etwas ganz Eigenes zu verkörpern. Auch, wenn hinter selbstgemachter Musik viel harte Arbeit steckt: „Es dauert viel länger, sich selbst eigene Songs zu erarbeiten. Einen Coversong nach Noten einzustudieren, geht deutlich schneller.“

Bassist Andreas Brüssow schätzt den kreativen Schaffensprozess hinter den Songs: „Hier kommt keiner rein und legt einen fertigen Song vor. Wir schreiben und entwickeln die Songs zusammen. Da fließt von jedem Bandmitglied etwas mit hinein.“

Vernetzung in ganz Ostprignitz-Ruppin

Bei den Creative Rockers geht es zunächst darum, die Bands in der Region zu vernetzten. Gleichzeitig soll auch die Reichweite erhöht werden. „Wir sind mit Musikern im ganzen Kreis im Gespräch. Das Projekt endet nicht an der Stadtgrenze. Wir wollen über den Tellerrand schauen“, sagt Dirk Becker. „Schön wäre es, eine Gemeinschaft sein, die auch Bands Aufmerksamkeit verschafft, die keine eigene Plattform haben.“

Die Fühler sind bereits ausgestreckt: Die Gründer von Creative Rockers sind im Gespräch mit anderen lokalen Bands wie Mind Castle oder The Exception aus Neuruppin. Aber auch nationale Größen wie die Leipziger Pop-Rockband Karl die Große haben Sympathien bekundet und können sich gut vorstellen, die Kreativen aus Neuruppin zu unterstützen.

Mit ihrem Projekt verbinden die Rocker die Hoffnung, dass sich die Musiker verschiedener Bands mit ihrer Arbeit gegenseitig befruchten. Auch wenn die Initiative Creative Rockers heißt, betont Schlagzeuger Robert Harder, dass Musiker aus allen Stilrichtungen willkommen sind: „Es können nicht nur Rock-Bands kommen. Hauptsache, die Künstler machen ihre Musik selbst. Das kann auch ein einzelner Typ sein, der zu Hause am Computer Techno macht.“

Konzert in Wuthenow mit den Drunken Hippies

Hierbei steht nicht der kommerzielle Erfolg im Mittelpunkt. „Bei uns geht es sicher nicht darum, viel Geld zu verdienen. Klar, schön wär’s. Aber im Moment würde es uns reichen, wenn wir unsere Ausgaben decken könnten“, sagt Harder. „Wir wollen Räume schaffen, in denen handgemachte Musik gewürdigt wird.“

Einer dieser Räume ist die Scheune von Dirk Becker in Wuthenow. Hier soll am Samstag, 13. November, der Startschuss für die Creative Rockers fallen. Die Men of Desert und die Drunken Hippies aus Neuruppin geben ein Konzert. Nach langer Coronapause wollen die Bands ihre neuen – natürlich selbst komponierten – Alben präsentieren.

Das Konzert unter dem Titel „Eigen-artig – Neuruppin goes Underground“ mit den Bands Men of Desert und The Dunken Hippies findet am Samstag, 13. November, in Beckers Scheune in Wuthenow, Dorfstraße 19a, statt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Von Till Eichenauer