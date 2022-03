Dabergotz

Am Montag, um 14.15 Uhr, kam es in einem Linienbus der ORP zwischen Kyritz und Neuruppin zu einem Angriff auf die 52-jährige Busfahrerin.

Mann steigt in Dabergotz ein – mit Hund ohne Maulkorb

An der Haltestelle in Dabergotz stieg ein bislang noch unbekannter Mann ein – mit einem großen Hund, welcher keinen Maulkorb trug. Die Busfahrerin wies den Halter auf die Maulkorbpflicht für Hunde hin, was ihn wiederum veranlasste, herumzuschreien und die Busfahrerin zu beleidigen.

Fahrgast wirft Busfahrerin Puppe ins Gesicht

Als er dann schließlich ausstieg, riss er aus dem Fahrerbereich eine Puppe aus der Befestigung und warf diese der Frau schmerzhaft ins Gesicht. Verletzt wurde sie dabei nicht.

Die Busfahrerin sorgte dafür, dass die Polizei verständigt wurde und erstattete Anzeige.

