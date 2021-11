Potsdam

Der Ostdeutsche Sparkassenverband hat am Donnerstag in Potsdam das Amt Temnitz als Kommune des Jahres ausgezeichnet. „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung“, sagte Amtsdirektor Thomas Kresse, der gemeinsam mit Michael Mann, dem Vorsitzenden des Amtsausschusses, zur Preisverleihung gefahren war. Immerhin hat sich das Amt in dem Wettbewerb gegen mehr als 200 Mitbewerber aus vier Bundesländern durchgesetzt.

Überzeugt hat das Amt mit seinen 5600 Einwohnern, die in sechs Gemeinden leben, wohl sowohl mit seinen Bauangeboten für junge Familien als auch einer vielseitigen Kultur, die von den mehr als 1000 Mitgliedern in den 29 Vereinen vor Ort angeboten werden. Dazu gehören unter anderem der Theatersommer Netzeband sowie der Garzer Kultursommer.

Das Amt Temnitz ist die jüngste Kommune in OPR

„Der Preis ist eine Anerkennung für die Arbeit aller, die sich bei uns engagieren“, betonte Amtsdirektor Kresse. Das Amt Temnitz war von der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin sowie der Wirtschaftsfördergesellschaft REG nominiert worden. „Schon darüber haben wir uns sehr gefreut“, so Kresse.

Die Freude wurde durch die Auszeichnung noch größer. Immerhin gehört die jüngste Kommune in Ostprignitz-Ruppin, der Altersdurchschnitt im Amt Temnitz liegt bei 40,9 Jahren, damit zu so bekannten Preisträgern wie Rostock (2020) oder Klingenthal in Sachsen. Das Amt Temnitz gehört laut Cosima Ningelgen vom Ostdeutschen Sparkassenverband zu den bisher kleinsten Kommunen, die diese Auszeichnung bisher erhalten haben.

Das Amt Temnitz hat noch vieles vor

Zum Ostdeutschen Sparkassenverband gehören neben Brandenburg die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Der Verband vergibt mit der Zeitschrift „Superillu“ seit 25 Jahren einen Unternehmenspreis und seit etwa 20 Jahren den für die beste Kommune. Komplettiert wird das Ganze vom Verein des Jahres.

Dieser Preis ging in Brandenburg an den Museumsverein Altranft in Märkisch-Oderland, während die Firma Störk aus Nauen (Havelland) als Unternehmen des Jahres in der Mark geehrt wurde.

„So ein Preis ist gut für das Image und das Prestige“, sagte Amtsdirektor Kresse. Gemeinsamt mit Ausschusschef Mann wollte am Donnerstagabend die Ehrung genießen. Ab Freitag werde dann am nächsten Preis gearbeitet, sagte Mann und lachte. Immerhin habe das Amt Temnitz noch viel vor.

Von Andreas Vogel